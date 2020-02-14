Активисты Шамильского района сочли исчерпанным конфликт с таркинцами

14 февраля 2020, 09:19

Автор видеообращения о запрете мероприятий на горе Тарки-Тау не признает свое заявление разжиганием межнациональной розни. Жители Тарки и активисты из Шамильского района сами урегулировали возникшие разногласия.

Как писал "Кавказский узел", в феврале в дагестанском сегменте соцсетей появилось видео, на котором жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент объявляют свое решение запретить представителям других народов Дагестана проводить мероприятия на горе Тарки-Тау. МВД Дагестана пообещало дать оценку этому видеообращению. Сельчане, заявившие о запрете проводить мероприятия на горе Тарки-Тау в Дагестане, разжигают межнациональную рознь, заявили пользователи соцсетей.

Убежденность отдельных представителей различных национальностей Дагестана в том, что их соплеменники превосходят другие народы, не имеет ничего общего с историей республики, считают опрошенные "Кавказским узлом" ученые.

Гора Тарки-Тау имеет сакральное значение для кумыкского народа, так как с ней связано историческое прошлое кумыков, пояснил представитель кумыкского Союза общественных объединений «Сплоченность» Абсалитдин Мурзаев. «Кумыки с трепетом относятся к тому, что связано с прошлым: шамхальство Тарковское (для них) сакрально и свято. Это касается и сегодняшнего Тарки-Тау», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что лично знаком с автором видеообращения и он обладает среди кумыкской молодежи достаточным авторитетом. Видео было записано после обращения молодежи поселков Тарки, Альбуркент и Кяхулай к представителю старшего поколения, который и выступил на записи. «Это молодежь, которая обостренно воспринимает несправедливость», - считает Мурзаев. Он убежден, что все жители Тарки разделяют озвученное мнение, однако выступавший на видео активист выбрал некорректную форму подачи информации и недостаточно полно изложил содержательные доводы в пользу своей позиции. «Логически выверенного, дипломатического и аргументированного выступления, к сожалению, у него не получилось», - констатировал активист. По словам Музраева, в заявлении кумыкской молодежи речь шла не о горе Тарки-Тау, а о территории бывшего пионерского лагеря, где и было проведено собрание организации «Молодежь Шамильского района». «Любой человек может [посетить] гору Тарки-Тау, она не огорожена, но там речь шла не о горе, а о территории пионерского лагеря», - отметил Мурзаев. По словам активиста, таркинцы собственными силами и финансовыми средствами привели в порядок заброшенную территорию лагеря и с тех пор она находилась в распоряжении джамаата поселка Тарки. Недовольство было вызвано тем, что организаторы мероприятия не попросили разрешение у джамаата Тарки перед проведением мероприятия именно на этой территории: Мурзаев считает, что они могли бы обратиться в администрацию поселка или местную мечеть за таким разрешением.

Резкую реакцию кумыкской молодежи он связал с чувством несправедливости, которое появилось у кумыкской молодежи в связи с застройкой склонов горы Тарки-Тау. Со слов Мурзаева, многие жители Дагестана построили домовладения на склонах горы, хотя ни одно строение на этой территории не может быть построено. "На землях лесного фонда даже забор нельзя возводить, чтобы огородить два участка. Там только проволоку можно протянуть. Другие народности Дагестана там застроили [гору Тарки-Тау]. Среди них нет ни одного жителя поселков Тарки, Кяхулай, Альбуркент. В сегодняшней межэтнической ситуации по данному факту вина, в первую очередь, лежит на органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах, которые своевременно не пресекли незаконное строительство на горе Тарки-Тау", - сказал он. Сам активист полагает, что дагестанское общество должно исходить их принципа одной мусульманской общности, чтобы межэтнических противоречий не было. Юрист усмотрел признаки разжигания розни в видео таркинцев У правоохранительных есть основания для возбуждения уголовного дела, считает московский адвокат Евгений Черноусов. «В этом случае усматривается нарушение статьи 282 УК РФ «Разжигание межнациональной розни». Одна нация не в праве запретить другой находиться на определённой территории страны. Есть разделения на регионы, но это чисто техническая сторона: это сделано для удобства обслуживания населения, но не в целях обособления какой-то нации и выдвижения требований. У заявителей нет аргументации, почему они запрещают посещать гору. В случае если бы в заявлении (речь шла о) нарушении общественного порядка, например о распитии спиртных напитков, драках, то информацию должны были бы проверить правоохранители. Полиция должна провести разъяснительные работы и выяснить причины заявления. Конфликт можно разрешить мирно и без возбуждения уголовного дела, однако в случае агрессии оно должно быть возбуждено», - сказал «Кавказскому узлу» Черноусов. Адвокат отметил, что "присваивать гору", по его мнению, нелогично: от таркинцев могут отвернуться соседи других национальностей, а сами они фактически противопоставляют себя государству.

Автора видео вызывали в полицию

Молодежь из Тарки, Кяхулая и Альбурикента была возмущена решением активистов из Шамильского района провести отчетное собрание территории бывшего детского лагеря, расположенного на горе Тарки-Тау. Активист Махмуд Ибадулаев, огласивший на видео резонансное заявление о запрете мероприятий на горе, подтвердил, что выступал от имени молодежи и по ее просьбе.

«К плову и стрельбе из лука никаких претензий нет. В основном молодые люди были не довольны тем, что молодежь Шамильского района подводила свои итоги не у себя в районе, а на территории бывшего детского лагеря. Для проведения своих мероприятий там, они должны были взять разрешение у имама Тарки и администрации поселка, но это они проигнорировали», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ибадулаева, перед записью видео он около часа обсуждал с молодыми людьми текст заявления. После публикации видео его уже дважды вызывали в полицию для дачи объяснительной.

«Я объяснил сотрудникам полиции, что никаких призывов к межнациональной розни в моей речи не было. Если бы в своем выступлении я вместо «ни одной национальности» сказал бы «представителям ни одного района», то такого ажиотажа бы не было. Рядом с поселком Тарки есть смотровая площадка (с горы открывается вид на всю Махачкалу – прим. «Кавказского узла»), рядом есть воркаут-площадка. Никто не запрещает посещать эти места. А на территории бывшего детского лагеря у нас спортзал, где занимаются дети, есть кабинет. Въезд к нему перекрыт шлагбаумом, а сама территория огорожена забором», - пояснил мужчина.

На странице МВД Дагестана в Instagram по состоянию на 8.55 мск 14 февраля нет информации о результатах проверки, проведенной по факту обращения Ибадулаева и таркинской молодежи.

Глава "Молодежи Шамильского района" счел конфликт исчерпанным

Выбор склона горы Тарки-Тау для проведения отчетного собрания был случаен, рассказал руководитель общественной организации «Молодежь Шамильского района» Абдулхамид Гаджиев.

«Итоговые мероприятия мы проводим каждый год в Махачкале. Два года назад также проводили его на склоне горы, но чуть выше, проводили и в лесном массиве у магазина «Киргу» (другая окраина города – прим. «Кавказского узла»). В этом году провести [собрание] на территории лагеря предложил один из наших кураторов, который живет в том районе», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Гаджиева, разрешение на проведение мероприятий в лагере они взяли у сторожа, который заверил их, что «за все отвечает».

«Это не было каким-то спортивным мероприятием. Мы просто подвели итоги года и наметили планы на текущий год, наградили отличившихся кураторов, и между собой устроили небольшие состязания по стрельбе лука, поднятию и метанию гирь. Мы даже не думали, что это вызовет такую реакцию, так как это было простое рядовое мероприятие», - пояснил он.

После резонансного видеообращения местных жителей духовные лица республики инициировали встречу между представителями трех поселков и активистами из Шамильского района, сообщил Гаджиев. Он лично участвовал в этой встрече.

«Мы высказали свою точку зрения, выслушали представителей поселка. Поняли, что между нами произошло недопонимание. Поговорили по душам и разошлись с идеей провести совместный коллективный намаз и договорились провести совместное мероприятие в Тарки. Все разногласия сейчас сняты. Разумные люди всегда должны находить общий язык», - сказал он.

Кумыкский активист сообщил о попытках захвата земель

Территорию бывшего пионерского лагеря на горе Тарки-Тау жители трех поселков неоднократно отбивали у влиятельных людей, пытавшихся присвоить эти земли. В связи с этим местные жители негативно реагируют на любые мероприятия, которые не были согласованы с ними, в этом месте, рассказал глава общественной организации «Кяхулай» Залимхан Валиев, принимавший участие во встрече с представителями Шамильского района.

«Мы объяснили, чем было вызвано негодование нашей молодежи. Дело в том, что эти земли и находившиеся на них строения были переданы администрации поселка Тарки в 1993 году для создания спортивного лагеря. Но в конце 1990-х годов появились люди, которые по поддельным документам пытались перепродать эти земли. Наши люди вышли на защиту лагеря, дело доходило даже до стрельбы. Нам приходится бороться за свое и отстраивать лагерь за общественные средства. Сейчас на территории есть спортзал, ремонтируем другие помещения, чтобы принять детей летом», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Никакой националистической подоплеки в опубликованном видео не было, заверил он. «У нас в поселке Кяхулай живут разные национальности, никаких претензий друг к другу у нас нет. Просто мы уже сталкивались с тем, что есть люди, которые хотят захватить наши территории. И нам приходится их отстаивать», - сказал Валиев. Он добавил, что по итогам встречи стороны пришли к согласию.

Пользователи соцсетей поспорили о правоте активистов

Ситуация с собранием на горе Тарки-Тау и видеообращением местных жителей вызвала обсуждение в сообществе "Кумыки" в Instagram. На страницу по состоянию на 8.55 мск 14 февраля подписаны 96,8 тысяч пользователей.

"Насчёт таркинцев. На их землях построена Махачкала. На их землях живут десятки тысяч людей разных национальностей. И после этого называть их националистами это мягко говоря неправильно", - говорится в публикации сообщества.

Участники обсуждения высказали разные мнения относительно зачитанного Ибадулаевым обращения. "Приехали внаглую, без разрешения устроили свой сходняк. Им указали, что так делать нельзя. А плохие как всегда кумыки", - написал amirunchik2017.

"Сегодня устроили плов, завтра будут говорить что там аварская земля. Правильно (таркинцы) поступили", - считает historyoldman.

"Как дикие племена друг друга уничтожить готовы", - осудила конфликт leila__233. "Не зря говорят: "У страха глаза велики". К вам просто приехали, посидели на природе и уехали. А вы паниковать начали, как будто шамильские у вас земли отбирают", - добавил yusupmb.

"Кавказский узел" писал, что 12 мая 2018 года жители поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент провели сход, на котором потребовали от властей Дагестана воссоздать Таркинский район, включив туда их поселения, а также более 8 тысяч гектаров земель федерального значения.

Кумыки неоднократно требовали возвращения земель в Дагестане, утраченных в годы сталинских депортаций. В 2013 году в местности Караман под Махачкалой происходили массовые беспорядки, а в 2014 году жители сел Тарки, Кяхулай и Альбурикент проводили в Карамане голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане". В июне 2018 года свыше 200 жителей села Нижнее Казанище Буйнакского района и села Талги в пригороде Махачкалы провели сход, на котором потребовали от властей республики добиться прекращения отъема земель сельхозназначения у кумыков.