Кубанские активисты пожаловались в прокуратуру на перекрытый доступ к реке

13 февраля 2020, 11:50

Сын бывшего высокопоставленного чиновника оградил забором загородное поместье в Тимашевском районе Кубани, перекрыв местным жителям доступ к берегу реки, следует из опубликованного расследования авторов проекта "Протокол". Активисты попросили прокуратуру проверить законность действий владельца участка.

Как писал "Кавказский узел", проект "Протокол" запущен краснодарским журналистом Александром Савельевым для публикаций "о противостоянии человека с системой". Авторы проекта - профессиональные юристы, журналисты, активисты и волонтеры. В январе "Протокол" опубликовал расследование о хищении 9 миллиардов рублей в результате крупной земельной аферы на Кубани.

12 февраля авторы "Протокола" направили прокурору Краснодарского края заявление с просьбой проверить законность действий владельца земельного участка в Медведовском сельском поселении Тимашевского района. Собственник земли, по данным "Протокола", установил забор из металлопрофиля, "препятствующий доступу граждан к огражденному участку реки Кочеты и ее береговой полосе".

"Земельный участок расположен на берегу водного объекта «река Кочеты», который является водным объектом общего пользования. Береговая полоса данного водного объекта шириной 20 метров является территорией общего пользования, к которой, согласно нормам Водного кодекса РФ, должен быть обеспечен свободный доступ граждан", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла"

Авторы "Протокола" узнали о предполагаемом нарушении после того, как получили ссылку на объявление о продаже дома стоимостью 36 миллионов рублей на участке площадью 50 соток, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Савельев.

Размещенное 22 января на сайте объявлений предложение о продаже, по состоянию на 15.30 мск 13 февраля, все еще находится в открытом доступе. В объявлении предлагается купить "загородное поместье с собственной вертолетной площадкой и пирсом в реку".

По словам Савельева, у активистов появилась информация, что загородное поместье и земельный участок принадлежат сыну бывшего высокопоставленного кубанского чиновника. Активисты для проверки этой версии заказали выписки из "Росреестра". "Нам пришёл ответ, что участок и дом принадлежат сыну [бывшего чиновника]. Мы в «Протоколе» посовещались и решили, что нужно выехать на место. Съездили в Медвёдовскую, поснимали с земли и с воздуха", - рассказал Савельев.

Согласно данным Росреестра, выписка из которых опубликована на сайте "Протокола", нынешний владелец приобрёл участок и построил дом в 2016 году, рассказал Савельев. Чиновник, чье имя фигурирует в расследовании "Протокола", в 2016 году еще работал в органах власти Краснодарского края. На месте активисты выяснили, что участок огорожен до самого берега реки, и поэтому подали заявление на имя прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

"Жители Медвёдовской, с которыми «Протокол» пообщался во время поездки в станицу, однозначно связывают «загородное поместье» с именем [бывшего высокопоставленного чиновника]. Некоторые из них считают, что дом давно продан и уже никакого отношения к нему не имеет", - уточнил активист.

Владелец или арендатор прибрежного участка не вправе преграждать доступ к реке

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль берега реки предназначается для общего пользования, сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. "Река Кочеты довольно широкая, поэтому для нее ширина береговой полосы определяется в 20 метров. В любом случае, строительство забора до уреза воды незаконно. Пункт 8 статьи 6 Водного кодекса РФ четко говорит, что каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них", - сказала юрист.

По ее словам, в заявлении активистов на имя краевого прокурора достаточно оснований для прокурорского реагирования. Прокуратура может через суд, в интересах "неопределенного круга лиц" добиться демонтажа забора, перегораживающего проход к берегу, уточнила Наталья Баянова.

Береговая полоса принадлежит государству и не может передаваться в частную собственность, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Если же участок береговой полосы сдан в аренду, то согласно ст. 22 Земельного кодекса РФ, договор аренды такого участка "заключается с пользователем водным объектом при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе", подчеркнул сотрудник министерства.

Комментариями от владельца участка и прокуратуры Кубани относительно версии активистов "Кавказский узел" пока не располагает.