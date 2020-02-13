Темур Абазов. Фото пресс-службы мэрии Марнеули https://marneuli.gov.ge/az/siaxleebi1/1703-Marneulid-Beynlxalq-Tolerantlq-Gn.html

13 февраля 2020, 08:18

Суд оправдал мэра Марнеули по делу об унижении участника протестов

В Рустави суд 12 февраля вынес оправдательный приговор бывшему главе Марнеульского муниципалитета Темуру Абазову по делу об оскорблении местного жителя. Абазову вернут деньги, выплаченные в качестве залога для освобождения на время следствия, сообщил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", мэра Марнеули Темура Абазова задержали в июне 2018 года по делу об унижении местного жителя. В декабре 2018 года суд освободил Абазова из-под стражи под залог. В феврале 2019 года Темур Абазов подал в отставку с поста мэра Марнеульского муниципалитета в связи с судебным процессом.

По версии следствия, жителя Марнеули сначала избили депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение", депутат районного совета Марнеули от правящей партии "Грузинская мечта" и местный житель. Тем самым они отомстили мужчине за то, что он 10 июня 2018 года в ходе акции протеста в Тбилиси в поддержку отца убитого школьника Давида Саралидзе Зазы в прямом эфире Facebook оскорбил жен Темура Абазова и председателя правящей партии "Грузинская мечта " Бидзины Иванишвили. Позже пострадавшего ударил Абазов, а потом заставил включить в телефоне прямой эфир, извиниться за сделанные ранее заявления и оскорбить свою жену, также он вынудил мужчину помочиться в стакан и умыться мочой. 

Городской суд Рустави 12 февраля оправдал бывшего мэра Марнеули Темура Абазова, а также еще троих человек, проходивших вместе с ним по делу об оскорблении местного жителя, сообщило в тот же день издание "Спутник-Грузия".

В ходе судебного разбирательства обвинение не смогло предоставить улики, подтверждающие виновность Абазова, информирует издание.

Темуру Абазову  вернут сумму, выплаченную в качестве залога для освобождения на время следствия, сообщили 12 февраля  со ссылкой на его адвоката Гиги Мосиашвили "Новости-Грузия".

Комментариев от потерпевшего о решении суда об оправдании Темура Абазова не поступало.

Примечание:

"Темур Абазов подал в отставку с поста мэра Марнеули", "Активисты потребовали отставки главы "КазТрансГаза" после взрыва в Тбилиси", "Мэр Марнеули задержан по делу об унижении участника протестов".

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