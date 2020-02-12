Решение о штрафе "Международному Мемориалу" оставлено в силе

12 февраля 2020, 20:08

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляцию "Международного Мемориала" на 300 тысяч штрафа, выписанного организации после проверки ингушским управлением ФСБ. Правозащитники заявили, что обжалуют это решение в ЕСПЧ.

Как сообщал "Кавказский узел", по состоянию на 6 февраля суд в Москве рассмотрел 24 из 28 протоколов, составленных на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций. Сумма назначенных по их итогам штрафов составляет 4,7 миллиона рублей. Суд отказался выписать штраф только по одному из протоколов - составленному на председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского за отсутствие маркировки "иностранного агента" в блоге организации на сайте "Эха Москвы".

Сегодня судья Мосгорсуда Илья Козлов рассмотрел апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда, оштрафовавшего "Международный Мемориал" за отсутствие маркировки "иностранного агента" на странице организации в соцсети Facebook. Решение о 300 тысячах рублей штрафа было оставлено в силе.

На сегодня же было запланировано рассмотрение апелляции об аналогичном штрафе за отсутствие маркировки аккаунта ингушского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в той же соцсети. "Но в ходе заседания выяснилось, что постановление Тверского суда неправильно оформлено, и судья вернул его обратно", - сообщил на своем сайте "Международный Мемориал".

Сегодняшнее решение о штрафе будет обжаловано в Европейском суде по правам человека, заявили в "Международном Мемориале". "Нам придется идти по второму кругу в Тверской суд со страницей ингушского "Мемориала" и объяснять, что дело не в подписи, а в антиконституционности, и идти дальше в ЕСПЧ по поводу штрафа за аккаунт Memorial.International в Facebook, и обязательно все штрафы вернем обратно", - говорится в публикации на странице "Международного Мемориала" в соцсети.

Протокол об отстутствии маркировки "иностранного агента" был выписан на "Международный Мемориал" 5 сентября 2019 года, решение о штрафе суд вынес 1 ноября 2019 года, следует из таблицы "Штрафы за немаркировку «мемориальских» ресурсов. 2019-2020", составленной "Международным Мемориалом".

После проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, были составлены 20 протоколов, а еще восемь - по жалобам частного лица Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. "Международный Мемориал" собирает пожертвования на оплату штрафов. По состоянию на 20.00 12 февраля собрано 4,62 миллиона рублей, тогда как прогнозируемая сумма штрафов составляет 5,7 миллиона.

Напомним, "Мемориал" был внесен в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать это в судах успехом не увенчались. Почему УФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала", никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил ранее руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, добавив, что никаких предупреждений со стороны управления не поступало.