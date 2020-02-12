Тайник с боеприпасами найден в доме жителя Ингушетии

12 февраля 2020, 19:02

Сотрудники полиции Ингушетии провели обыск в доме 72-летнего местного жителя и нашли там патроны, детонаторы и другие виды вооружения, сообщило МВД.

По данным ведомства, обыск проводился в рамках возбужденного ранее уголовного дела в одном из домов в Малгобеке, где проживает 72-летний мужчина.

"Обнаружены и изъяты более 700 патронов, шесть магазинов, пять детонаторов и другие виды вооружения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Ингушетии.

Боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД, отметило ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2019 года полицейские в Ингушетии нашли тайник с оружием, который, по их данным, принадлежал участникам вооруженного ограбления отделения почты в Карабулаке.