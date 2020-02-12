12 февраля 2020, 18:05

Крупный пожар произошел в дагестанской мечети

Мечеть в Хасавюрте сгорела на площади 350 квадратных метров, пострадавших нет. 

Пожар произошел сегодня в трехэтажной мечети, расположенной на Бамматюртовском шоссе. "Сгорела ее часть и столовая. Жертв и пострадавших нет", - сообщил представитель ГУ МЧС по Дагестану.

По его данным, площадь пожара составила 350 квадратных метров. "Специалисты устанавливают причину происшествия, а также ущерб", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в старой мечети и прилегающем к ней жилом доме в селе Старый Голотль Шамильского района в декабре 2019 года. Пострадавших тогда также не было. Сельчане завили, что намерены заново отстроить сгоревшую мечеть и заручились поддержкой властей в этом вопросе.

Примечание:

"Мечеть и часть жилого дома сгорели в Дагестане", "64 человека остались без жилья после пожара в дагестанском селе", "350 жителей села Мокок провели ночь в пункте временного размещения".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 февраля 2020, 19:35

12 февраля 2020, 19:30

12 февраля 2020, 19:18

12 февраля 2020, 19:02

12 февраля 2020, 18:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи