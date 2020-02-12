12 февраля 2020, 18:05
Крупный пожар произошел в дагестанской мечети
Мечеть в Хасавюрте сгорела на площади 350 квадратных метров, пострадавших нет.
Пожар произошел сегодня в трехэтажной мечети, расположенной на Бамматюртовском шоссе. "Сгорела ее часть и столовая. Жертв и пострадавших нет", - сообщил представитель ГУ МЧС по Дагестану.
По его данным, площадь пожара составила 350 квадратных метров. "Специалисты устанавливают причину происшествия, а также ущерб", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в старой мечети и прилегающем к ней жилом доме в селе Старый Голотль Шамильского района в декабре 2019 года. Пострадавших тогда также не было. Сельчане завили, что намерены заново отстроить сгоревшую мечеть и заручились поддержкой властей в этом вопросе.
"Мечеть и часть жилого дома сгорели в Дагестане", "64 человека остались без жилья после пожара в дагестанском селе", "350 жителей села Мокок провели ночь в пункте временного размещения".
12 февраля 2020, 19:35
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12 февраля 2020, 19:02
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12 февраля 2020, 19:35
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