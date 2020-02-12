Крупный пожар произошел в дагестанской мечети

12 февраля 2020, 18:05

Мечеть в Хасавюрте сгорела на площади 350 квадратных метров, пострадавших нет.

Пожар произошел сегодня в трехэтажной мечети, расположенной на Бамматюртовском шоссе. "Сгорела ее часть и столовая. Жертв и пострадавших нет", - сообщил представитель ГУ МЧС по Дагестану.

По его данным, площадь пожара составила 350 квадратных метров. "Специалисты устанавливают причину происшествия, а также ущерб", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в старой мечети и прилегающем к ней жилом доме в селе Старый Голотль Шамильского района в декабре 2019 года. Пострадавших тогда также не было. Сельчане завили, что намерены заново отстроить сгоревшую мечеть и заручились поддержкой властей в этом вопросе.