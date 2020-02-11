11 февраля 2020, 05:32

Карантин в школах и детсадах Северной Осетии продлен

Власти Северной Осетии в связи с ОРВИ и гриппом продлили карантин во всех детских садах и школах до 15 февраля.

Как информировал "Кавказский узел", с 31 января по 3 февраля на карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ были закрыты детсады и школы во всех районах Северной Осетии, кроме Кировского и Моздокского районов. С 3 по 10 февраля включительно занятия были приостановлены уже во всех детсадах и школах республики.

Карантин в связи с гриппом и ОРВИ продлен во всех школах и детских садах Северной Осетии до 15 февраля включительно, сообщил 10 февраля представитель министерства образования и науки республики.

Образовательные учреждения закрыты в связи с отсутствием более 20% учеников, уточнили в республиканском управлении Роспотребнадзора, заявление которого, как и слова представителя министерства образования и науки Северной Осетии, приводит ТАСС.

Роспотребнадзор призывает жителей носить медицинские маски, регулярно мыть руки с мылом, промывать нос солевым раствором, чаще проводить дома влажную уборку, проветривать помещения и увлажнять в них воздух.

По решению управления образования Владикавказа, школы и детские сады столицы республики будут закрыты на карантин до 18 февраля, уточняет издание "Основа".

Сообщений о продлении карантина в образовательных учреждениях и ситуации с заболеваемостью в республике на сайтах министерства образования и науки Северной Осетии, регионального управления Роспотребнадзора, управления образования Владикавказа и мэрии города по данным на 05.25 мск 11 февраля не было.

Примечание:

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