11 февраля 2020, 06:42

Главврач психбольницы в Абхазии попросил омбудсмена защитить права пациентов

Психиатрическая больница в Сухуме не получает финансирования уже три месяца, из-за этого больные не могут пройти лечение, заявил главврач.

В аппарат уполномоченного Абхазии по правам человека поступила информация о том, что врачи Республиканской специализированной психиатрической больницы в Сухуме попросили близких родственников своих пациентов забрать их домой на неопределенное время, из-за отсутствия финансирования на протяжении трех месяцев. Омбудсмен Асида Шакрыл обратилась с запросом в Минздрав, Генпрокуратуру, а также Контрольную палату Абхазии с просьбой выяснить ситуацию.

Минздрав республики опроверг жалобы врача. Перебоев в финансировании не было ни в 2019 году, ни в 2020 году. В 2019 году на лечение пациентов было выделено 1 миллион 444 тысячи 932 рубля, а на начало 2020 года перечислено 12 тысяч 096 рублей, привело 10 февраля "Абхазия-Информ" комментарий Минздрава.

"Главный врач больницы Георгий Кортава подтвердил информацию об отсутствии финансирования, но при этом опроверг сообщение о том, что врачи обращались к родственникам пациентов с просьбой забрать их домой. Это не первый случай, когда психиатрическая больница остается без финансирования", – сказано в обращении омбудсмена.

Асида Шакрыл призвала Генпрокуратуру тщательно изучить ситуацию. "Мы надеемся, что результаты проверки службы государственного финансового контроля и надзирающего органа за соблюдением и исполнением законов Республики Абхазия выявят причины финансовых проблем, негативно отразившихся на оказании психиатрической помощи лицам, находящимся на стационарном лечении в больнице", – привело ее слова 10 февраля агентство "Sputnik-Абхазия".

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