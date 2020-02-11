Лекарственные препараты. Фото pixabay.com

11 февраля 2020, 07:44

Милиция изъяла грузинские препараты из аптек Южной Осетии

На заявления жителей Южной Осетии о дефиците лекарств власти ответили изъятием из аптек грузинских медикаментов.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце января Генпрокуратура Южной Осетии начала проверку медицинских учреждений после жалоб жителей республики в соцсетях на дефицит медицинских препаратов и изделий.

Рейды в аптеках были проведены 10 февраля по указу правительства, которое потребовало не допустить продажу лекарств грузинского производства, проверки были проведены сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями, сообщил 10 февраля "Sputnik-Осетия" со ссылкой на представителя МВД республики Алика Джиоева.

"В ходе рейда из незаконного оборота были изъяты медицинские препараты "Дуромакс", "Флюколд N", "Омез", "Корсиз", "Стрептоцид" и другие лекарства с грузинскими надписями", – привело 10 февраля слова Джиоева агентство "Алания Информ".

Напомним, ранее Генпрокуратура Южной Осетии пояснила, что в республике звучат жалобы о нехватке лекарств несмотря на то, что средства на их приобретение увеличиваются, а количество льготников не растет. Ведомством были созданы четыре следственные группы для проверки перечня препаратов, которые имеются на складах Минздрава.

Примечание:

"Жители Южной Осетии рассказали о бедах местной медицины", "Власти Южной Осетии рассчитывают на повышение рождаемости с помощью новой соцпрограммы", "Граждане Южной Осетии все чаще обращаются за медицинской помощью в Грузию, заявил югоосетинский депутат".

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