Интерьер детского сада, построенного в Ставрополе в 2019 году в рамках нацпроекта "Демография". Фото пресс-службы администрации города: https://ставрополь.рф/city/gizn_goroda/news/71710/?sphrase_id=2833774

10 февраля 2020, 16:13

Строительство детсада за 131 миллион заинтересовало прокуратуру Ставрополья

Началась проверка эффективности расходов на детский сад, возведенный в Ставрополе в рамках нацпроекта "Демография", отчиталась сегодня прокуратура.

Этот детский сад был построен в Ставрополе в 2019 году, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краевой прокуратуры. В сообщении не указано, что послужило причиной проверки. В проверке участвуют специалисты Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, со ссылкой на прокуратуру проинформировала сегодня на своем сайте ГТРК "Ставрополье".

Детский сад, построенный в рамках нацпроекта "Демография", был введен в эксплуатацию в конце 2019 года, он рассчитан на 160 мест, говорится в сообщении, опубликованном 18 декабря 2019 года на сайте администрации города.

На сайте Контрольно-счетной палаты региона к 16.12 мск 10 февраля не появилось информации об этой проверке, а на сайтах администраций Ставрополя и Ставропольского края - комментариев относительно начала проверки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время поездки в другой город региона, Кисловодск, раскритиковала планы местных властей закончить строительство школы и детсада в декабре. Образовательные учреждения следует сдавать в эксплуатацию к началу учебного года, указала Матвиенко.

Примечание:

"Следствие связало чиновника из Железноводска с мошенничеством при поставках в детсады", "Бизнесмены обвинены в афере с участием главы ставропольского Минстроя", "Глава сельсовета на Ставрополье обвинен в халатности".

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