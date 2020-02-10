Регионы Юга России возглавили антирейтинг недоступности бензина

10 февраля 2020, 10:06

Среди регионов Юга России в аутсайдерах по количеству бензина, который местные жители могут приобрести на среднемесячную зарплату, оказались Карачаево-Черкесия и Дагестан. Еще в пяти регионах этот показатель ниже среднего по стране.

РИА "Рейтинг" провело исследование доступности автомобильного топлива в разных регионах России. Эксперты рассчитали этот показатель, исходя из объема бензина АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов. Количество бензина определяли, разделив среднемесячную зарплату за период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года в конкретном регионе за вычетом налога на доходы физлиц на цену бензина по состоянию на середину января 2020 года, сложившуюся в регионе.

Самая низкая доступность топлива была выявлена регионах Северного Кавказа, говорится в исследовании, данные из которого сегодня опубликовало РИА "Новости".

Согласно данным анализа, меньше всего бензина могут позволить себе купить жители Карачаево-Черкесии - 525 литра бензина АИ-92 в месяц.

В Дагестане на среднемесячную зарплату можно приобрести 531 литр, в Кабардино-Балкарии - 554 литра, в Калмыки - 570 литров, в Северной Осетии - 572 литра, в Ингушетии - 573 литра, в Адыгее - 575 литров, в Чечне - 578 литров, отмечается в исследовании.

Авторы исследования объясняют это не только ценами на бензин, которые в регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. При этом показатели ниже средних по России, который составил 963 литров на одну зарплату, выявлены в 68 регионах.

"Кавказский узел" также писал, что, по данным исследования РИА "Рейтинг" в декабре 2019 года, Кабардино-Балкария и Дагестан возглавили антирейтинг регионов с самыми низкими зарплатами. Среди регионов Юга России больше всего работников с зарплатой выше ста тысяч рублей оказалось в Астраханской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.