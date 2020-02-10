Четыре человека стали жертвами перестрелки в Армении

10 февраля 2020, 03:30

Два человека погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Лорийской области.

В медицинский центр города Ванадзор 9 февраля были доставлены два человека с огнестрельными ранениями, еще двое умерли по дороге в больницу.

Сотрудники следственных органов, прибывшие в больницу, выяснили, что раненые были доставлены из квартала Базум. На месте происшествия правоохранители обнаружили сгоревший автомобиль ВАЗ-2121, а в нем автомат, пишет "Спутник-Армения".

Сотрудники правоохранительных органов опросили местных жителей, которые собрались на месте происшествия. Они сообщили, что конфликт произошел на почве мести и связан с другим убийством много лет назад в Спитаке. Возбуждено уголовное дело, информирует news.am.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в марте 2019 года в городе Фролово Волгоградской области произошла перестрелка, в результате которой погиб бизнесмен из Армении и ранены три человека, в том числе двое дагестанцев.