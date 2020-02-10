10 февраля 2020, 02:31

Два человека пропали после происшествия с лодкой под Астраханью

На реке в Астраханской области затонула лодка, на борту которой находились два человека.

ЧП произошло в Володарском районе Астраханской области на реке Чурка.

По предварительным данным, примерно в 21.20 мск 9 февраля на реке затонула десятиметровая лодка типа "Метчик", пишет сегодня, 10 февраля "Интерфакс".

На борту лодки находились два человека, мужчина и женщина. Их поиски, по данным источника в экстренных службах, начнутся с рассветом, информирует РИА "Волга".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 11 августа 2019 года в Черном море в бухте Инал затонуло рыболовецкое судно, шесть членов экипажа были спасены.

Примечание:

"Власти Кубани готовы принять пострадавших при пожаре судов в Черном море", "Рыбаки пожаловались на новые ограничения в порту Сочи", "Поиски тел на затонувшем в Черном море судне не принесли результата".

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