09 февраля 2020, 11:13

Движение через перевал Варденяц в Армении закрыто

Дорога через перевал Варденяц непроходима для автомобилей из-за непогоды, закрыта также трасса Сотк-Карвачар, сообщило МЧС Армении.

По данным спасателей, горный перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар закрыты для всех видов транспорта. Запрещено движение по дорогам, ведущим к крепости Амберд Арагацотнской области и озеру Кари-лич.

Тоннель Дилижана закрыт для грузовых и труднопроходим для легковых автомобилей, затруднен также проезд по всем дорогам в Сюникской области, участкам дорог Ереван-Севан, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Памбак, Сисиан-Вайк и дороге до села Цовагюх в  Гегаркуникской области, информирует со ссылкой на пресс-службу МЧС страны "Спутник-Армения".

На дорогах Котайка, Сюника и Гегаркуника в регионах Кучак, Апаран и Цахкаовит в Арагацотнской области, а также на участке Артик-Ахурян местами гололед, на дорогах Апарана в Арагацотнской области - метель, а в Котайкской и Сюникской областях, городе Джермук в Вайоцдзорской области, Варденисе в Гегаркуникской области, Мартуни, Чамбараке и Сотке идет снег, отмечает ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 26 января автодорога через перевал Варденяц была закрыта для грузовых машин, проезд по многим трассам в Армении - затруднен.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ехегнадзоре, расположенном близ перевала Варденяц, осадков не ожидается, температура воздуха - 10 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 10 февраля пройдет слабый дождь, температура воздуха понизится до -13 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Две дороги закрыты в Армении на время метели", "Горный перевал закрыт в Армении во время метели", "На границе Грузии с Арменией скопилось до 50 машин".

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