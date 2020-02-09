Движение через перевал Варденяц в Армении закрыто

09 февраля 2020, 11:13

Дорога через перевал Варденяц непроходима для автомобилей из-за непогоды, закрыта также трасса Сотк-Карвачар, сообщило МЧС Армении.

По данным спасателей, горный перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар закрыты для всех видов транспорта. Запрещено движение по дорогам, ведущим к крепости Амберд Арагацотнской области и озеру Кари-лич.

Тоннель Дилижана закрыт для грузовых и труднопроходим для легковых автомобилей, затруднен также проезд по всем дорогам в Сюникской области, участкам дорог Ереван-Севан, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Памбак, Сисиан-Вайк и дороге до села Цовагюх в Гегаркуникской области, информирует со ссылкой на пресс-службу МЧС страны "Спутник-Армения".

На дорогах Котайка, Сюника и Гегаркуника в регионах Кучак, Апаран и Цахкаовит в Арагацотнской области, а также на участке Артик-Ахурян местами гололед, на дорогах Апарана в Арагацотнской области - метель, а в Котайкской и Сюникской областях, городе Джермук в Вайоцдзорской области, Варденисе в Гегаркуникской области, Мартуни, Чамбараке и Сотке идет снег, отмечает ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 26 января автодорога через перевал Варденяц была закрыта для грузовых машин, проезд по многим трассам в Армении - затруднен.