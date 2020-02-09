09 февраля 2020, 08:01

Игорь Мазурок выпущен из СИЗО

Суд отказал следствию, просившему продлить срок ареста бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, обвиненного в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Как писал "Кавказский узел", главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок был задержан 18 апреля 2018 года по подозрению в выдаче разрешений на строительство, в ходе которого были уничтожены памятники археологии. Следователи оценили причиненный им ущерб в восемь миллионов рублей.

Краснодарский краевой суд выпустил из-под стражи бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. Суд не нашел оснований для того, чтобы содержать его и дальше в СИЗО, ходатайство прокуратуры о продлении ареста он не удовлетворил, пишет сегодня, 9 февраля "Коммерсант".

Издание, цитируя определение суда, отмечает, что выводы о том, что Мазурок может оказать давление на участников процесса или воспрепятствовать производству по уголовному делу, "не находят подтверждения материалами дела".

По данным следствия, Мазурок в 2014-2015 годах выдал разрешения на строительство жилых комплексов на месте памятников архитектуры федерального значения. Это, в частности, могильник городища меотов на Дубинке и памятник археологии "Городище ТЭЦ" - остатки крупнейшего на юге России поселения времен неолита. От последнего из-за строительства многоквартирных домов практически ничего не осталось, отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Роман Семихатский.

На должность, которую занимал Мазурок, 3 сентября 2018 года назначена Наталья Машталир.

Примечание:

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