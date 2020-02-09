Тарифы на экзамены в Азербайджане вызвали недовольство родителей абитуриентов

09 февраля 2020, 04:49

Государственный экзаменационный центр в Азербайджане решил повысить в два раза тарифы на испытательные тестовые экзамены в рамках подготовки к приему в вузы. Родители абитуриентов отреагировали на это решение критикой. Эксперты сочли увеличение стоимости пробных экзаменов необоснованным.

Приемные экзамены в Азербайджане проводятся по единой тестовой системе по пяти группам специальностей в два этапа - поздней весной и летом. Обязательным считается первый экзамен, второй сдают те, кого не удовлетворил результатом первого. При зачислении в вуз результаты приемного экзамена суммируются с показателями выпускного экзамена в школе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

При этом, с января ежемесячно проводятся испытательные экзамены для подготовки к приемному в вуз. Участие в них необязательное, но позволяет абитуриентам проверять свои знания, психологически подготовиться к решающему экзамену, отметили в ГЭЦ.

С января ГЭЦ повысил стоимость участия в испытательном экзамене для приема в вузы на ступень бакалавра с 20 до 40 манатов (12-24 долларов), а для поступления в магистратуру с 40 до 50 манатов (24-30 долларов). Повышение стоимости обусловлено ростом расходов самого ведомства, которое не получает средств из госбюджета, являясь юридическим лицом публичного права, пояснили в экзаменационном центре.

"В соответствие с уставом ГЭЦ, структура действует за счет средств, собираемых с организации и проведения экзаменов. Тарифы определены на основе экономических расчетов прогнозируемых расходов ГЭЦ на организацию экзаменов различного назначения, проведение подготовительных к этому работ, оказанию других услуг", - сказали в Государственном экзаменационном центре.

Представитель ГЭЦ также добавил, что ежегодно различные экзамены в Центре сдают сотни тысяч людей и для бесперебойности процесса нужно финансовое обеспечение.

Решение ГЭЦ вызвало недовольство родителей абитуриентов.

"В выпускном классе и так много расходов - оплата услуг репетиторов, покупки тестовых сборников, сдача денег на торжественный выпускной вечер, покупка нарядов и т.д. Зачем еще поднимать стоимость испытательного экзамена? 20 манатов и так была не малая сумма. Ведь эти деньги собирают с тысяч людей. Теперь эту сумма поднимают в два раза. Три-четыре испытательных экзамена уже составляет 60-80 манатов (36-48 долларов). Это, между прочим, недельный бюджет нашей семьи", - сказала жительница Баку Сурая, ребенок которой поступает в этом году в вуз.

Другая местная жительница Эльмира также возмущена решением ГЭЦ. "У меня в этом году поступают сын и дочь - они двойняшки. Так, мы платили 40 манатов, а теперь за один испытательный экзамен придется платить 80 манатов. Не пойти тоже не нельзя, ведь дети на этом экзамене проверяют знания, психологически настраиваются", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Житель города Сиязани (в ста километрах от Баку) Мушвиг считает повышение тарифов несправедливым. "Мы и так тратим деньги на дорогу, приезжая в Баку. Теперь еще в два раза поднимают стоимость испытательного экзамена. Неужели государство не может оплачивать испытательные экзамены. Большинство мест в вузах платные. Пусть хоть испытательные экзамены сделают бесплатными", - заявил мужчина.

Председатель НПО "Центр исследований и анализа образовательный услуг" Кямран Асадов считает необоснованным повышение тарифа.

"ГЭЦ создана не на пустом месте. Она работает на базе действовавшей с 1992 по 2016 годы Госкомиссии по приему студентов и унаследовала от нее техническую базу. До 2016 года стоимость испытательного экзамена составляла всего два маната на ступени бакалавра и три маната - магистра. Но, в 2017 году Тарифный совет резко поднял тарифы с 2 до 20 и с 3 до 30 манатов, соответственно. И вот теперь ГЭЦ самовольно поднимает цены до 40 и 50 манатов", - рассказал Асадли.

Обоснования ГЭЦ повышения цен он считает несостоятельными.

"В ГЭЦ мотивируют рост тарифа с увеличением расходов на печать 90-страничной тестовой книжки. Но ее себестоимость составляет всего 14 манатов. Экзамен не может стоить 40 манатов. Такая сумма может быть если проводится международно-признаваемый экзамен. Но испытательные экзамены ГЭЦ не котируются и не признаются на международном уровне", - сказал Асадли.

По его мнению, рост цен повлечет уменьшение участников испытательных экзаменов.

"Число участников испытательных экзаменов и так уменьшается. В 2016 году на испытательные экзамены выделялись 40 тысяч мест, и они полностью заполнялись. Сейчас выделено 15 тысяч мест и 6 тысяч едва собираются. Срок сдачи заявок на февральский экзамен истекает 10 февраля, и вряд ли число желающих резко увеличится за оставшиеся два дня. Это подорожание нарушает принцип доступности образования. При этом рост цен не приводит к повышению качества образования", - заявил Асадли.

Выход из ситуации он видит в создании альтернативной ГЭЦ структуры для обеспечения конкуренции. "Сейчас же проведение экзаменов - монополия ГЭЦ, и это не приводит к качеству образования", - заявил эксперт.

Председатель НПО "Объединение учителей Азербайджана" Малахат Мюршюдлю считает, что при определении тарифов должно учитываться социальное положение населения.

"Богатые и так отправляют своих детей за рубеж. И повышение тарифов на испытательные экзамены бьет по малообеспеченным слоям населения. Государство должно поощрять молодежь к образованию. Из-за высоких цен многие родители просто не смогут отдавать детей на испытательные экзамены, в итоге на вступительных у них будут невысокие показатели и поступить они не смогут. Фактически образование становится недоступным для бедных", - сказала Мюршудлу корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в 2016 году власти Азербайджана отказались от финансирования за счет государственного бюджета расходов на проведение вступительных экзаменов, и эти услуги стали платными для абитуриентов.