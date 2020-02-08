08 февраля 2020, 16:11

Арестован глава УФСИН по Северной Осетии

Начальник североосетинского управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Емельянов заподозрен в хищении трех миллионов рублей.

По версии следствия, в апреле 2019 года с частной компанией был заключен контракт о капремонте общежитий во владикавказской исправительной колонии. Несмотря на то, что ремонт проведен не был, глава регионального управления ФСИН дал указание перечислить подрядчику три миллиона рублей, утверждают следователи.

Против начальника УФСИН возбуждено дело о хищении имущества в особо крупном размере, он заключен под стражу, говорится в сегодняшнем сообщении управления Следкома по Северной Осетии. По части 4 статьи 160 УК России главе ведомства грозит до 10 лет заключения.

Ленинский районный суд Владикавказа постановил заключить главу УФСИН Юрия Емельянова под стражу до 5 марта, сообщил представитель ведомства. Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен заместитель Емельянова, Артур Гугкаев, передал вечером 7 февраля ТАСС.

Юрий Емельянов возглавляет управление ФСИН по Северной Осетии с сентября 2016 года, говорится на сайте ведомства. По состоянию на 16.00 мск 8 февраля Емельянов значится там главой УФСИН, а комментариев относительно возбуждения уголовного дела там нет.

Емельянов заключен в подведомственный УФСИН следственный изолятор, сообщил источник в правоохранительных органах. "Его поместили в отдельную камеру. Такая практика действует в отношении бывших или действующих сотрудников силовых структур", - процитировали сегодня слова источника "Кавказ.Реалии".

Как писал "Кавказский узел", в конце января было возбуждено дело и против заместителя руководителя Управления ФСИН по Северной Осетии. По версии следствия, он нелегально  привлекал заключенных к работе на частные компании.

Примечание:

"Офицер ФСИН заподозрен в халатности после убийства Гагиевой", "Степаненко не согласился на 50 тысяч рублей компенсации от Минфина", "Двое сотрудников дагестанского УФСИН арестованы до 12 февраля".

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