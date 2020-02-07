Житель Дагестана рассказал о судьбе раненого силовиками сына

07 февраля 2020, 19:15

ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро жителю Дагестана Гасану Байсултанову, чью жену расстреляли в ходе спецоперации в 2006 году. Сам Байсултанов получил серьезное ранение и утратил способность передвигаться, его отец намерен добиваться компенсации сыну за инвалидность и наказания силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября 2006 года в ходе спецоперации в Хасавюрте полицейские окружили дом Гасана Байсултанова и открыли огонь. Байсултанов получил тяжелые ранения, его жена Сапият Магомедова была ранена смертельно. Расследование уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов закрывалось и после жалоб отца потерпевшего Маматхана Байсултанова вновь возобновлялось. Следствие по делу прекращалось не менее 21 раза.

Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу Гасана Байсултанова, присудил ему 80 тысяч евро компенсации морального вреда и еще две тысячи евро на покрытие судебных издержек, сообщил 4 февраля ТАСС.

Жалоба в ЕСПЧ была подана в 2008 году. Согласно первоначальной версии представителей силовых структур, Байсултанов входил в группу боевиков "хасавюртовского направления". В ходе спецоперации силовики надеялись схватить командира этой группировки Асхаба Бидаева, который, по их мнению, находился в доме Байсултанова вместе со своими сторонниками. На предложение сдаться жена Гасана Байсултанова Саният Магомедова с криком "Аллаху акбар!" открыла огонь и ранила двух участников спецоперации, утверждают силовики. При этом родственники, соседи и многочисленные свидетели спецоперации утверждали, что Гасан Байсултанов и Саният Магомедова не имели никакого отношения к боевикам и не оказывали сопротивления.

Заявитель, отец Гасана Маматхан Байсултанов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", пока еще не получил решение ЕСПЧ. Получив документы, Маматхан Байсултанов намерен и дальше добиваться возбуждения уголовного дела против силовиков, стрелявших в его сына и невестку. "Все сотрудники, кроме одного, участвовавшие в той спецоперации, были уволены после резонанса, который был в прессе. Но мы все равно будем требовать возбуждения уголовного дела в их отношении. Как только мы получим документы Европейского суда, подадим жалобу в Следственный комитет или прокуратуру для возбуждения дела", - заявил Маматхан Байсултанов.

Он рассказал, что Гасан Байсултанов после полученного в 2006 году ранения потерял трудоспособность. "Сын работал монтажником на гидроэлектростанции, однако уже 14 лет он не может работать. Пуля прошла насквозь в двух сантиметрах от сердца. Гасан до сих пор не поправился и не может вставать с постели", - сказал он.

Мужчина также намерен подать в суд на получение компенсации от российских властей за то, что его сын стал инвалидом на всю жизнь.

Ранее, в 2007 году, суд счел недоказанным участие Байсултанова в незаконных вооруженных формированиях, однако назначил ему полтора года колонии-поселения за хранение автомата.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций в Дагестане.