Жители Лазаревского потребовали отремонтировать стадион для детской спортшколы

07 февраля 2020, 04:34

Муниципальный стадион "Юность" в Лазаревском районе Сочи разрушен, тренироваться на нем опасно, рассказали родители воспитанников детской спортивной школы. Тренеру приходится икать другие стадионы, чтобы дети могли подготовиться к участию в спортивных соревнованиях.

Сообщение о том, что футбольное поле Лазаревском находится в заброшенном состоянии, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 3 февраля. "Нашим детям приходится заниматься в условиях [...] поле торчащими камнями в небольшой дождь превращается в болото, поле не освещается, раздевалки для переодевания отсутствуют", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Тренироваться на муниципальном поле "Юность" небезопасно, дети постоянно получают травмы на тренировках, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать воспитанника местной детской спортивной кшолы Юлия. Из-за отсутствия поля для тренировок юные футболисты могут лишиться участия в первенстве края, сказала она. 10 февраля школа планировала подать заявку на участие команд в первенстве края, однако из-за недостаточной подготовки команд подача заявки поставлена под сомнение, пояснила Юлия.

"Команда "Олимп", которую тренирует профессиональный футболист, мастер спорта СССР Алим Джансуев, держится только на его энтузиазме и преданности своему делу. Наши мальчишки 2005-2006 года рождения тренируются у него по три-четыре года, и все то время ему приходится искать места для занятий с ними [...] Тренер ездит даже в другие города, чтобы договориться с владельцами того или иного поля предоставить его для тренировки нашим детям. Мы возили наших детей за 50 километров", - сказала Юлия.

По словам 14-летнего подростка, он занимается профессиональным футболом четыре года. По его словам, поле неровное, с камнями, туда водят выгуливать собак, всюду их экскременты. "В дождь оно превращается в болото и сохнет после неделю. Потом оно скользкое, и есть риск получить травму. Такое было не раз", - сказал подросток. Во время непогоды команда не тренируется и теряет форму, потому что все спортзалы в это время заняты, рассказал юный спортсмен.

"Мы не можем позвать другие команды на товарищеские матчи, потому что у нас нет футбольного поля. А когда мы ездим на соревнования в другие города, то часто проигрываем, потому что нет практики", - сказал он.

"Моему сыну 14 лет. Он занимается в школе пять лет, на отделении футбола [...] Дети не могут полноценно и профессионально заниматься и тренироваться. В связи с этим нам приходиться возить детей за сотни километров для того, чтобы они смогли играть и посмотреть, что такое настоящий стадион", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мама еще одного спортсмена Юлия.

По ее словам, футбольное поле существует несколько десятков лет, за это время оно испортилось, так как не обслуживалось и не ремонтировалось. Юлия считает, что если в Лазаревском будет хороший стадион, то дети смогут полноценно заниматься не только футболом. "Стадион может быть использован под легкую атлетику, хоккей с мячом, регби, и многие другие виды спорта", - сказала она.

"Мы не раз просили чиновников реконструировать поле "Юность". Мы просим не новый стадион, а отремонтировать старый [...] это не так уж и дорого", - уверена Юлия.

Мать участника команды Екатерина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что речь о возможности привести в порядок стадион шла на встрече председателя городского собрания Сочи Виктор Филонов с жителями Лазаревского в 2018 году, однако с тех пор ничего не изменилось.

Жители Лазаревского обратились к Филонову с жалобой на отсутствие футбольного поля. говорится 4 октября 2018 года на сайте горсобрания Сочи. "Проблему горячо обсуждали, искали пути возможного ее решения [...] вариант решения – футбольным «местом» для любителей футбола может стать стадион «Юность»", - говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что для того "нужно решить множество необходимых вопросов".

Тренер спортивной школы Алим Джансуев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что муниципальный стадион "Юность" находится в нерабочем состоянии. По его словам, чиновники объясняют это отсутствием денег в бюджете.

Он также отметил, что несмотря на трудности с отсутствием условий для тренировок юношеские команды одерживали победы. "Эти победы достались непросто именно из-за отсутствия условий для тренировок. На стадионе обязательно должны быть оборудованы комнаты для переодевания, душевые, комнаты для хранения инвентаря, должен быть кабинет тренера. Ничего этого у нас нет. Здесь полуразрушенное здание. Дети переодеваются на улице. А о горячей воде и об отоплении и речи нет", - рассказал тренер.

По его словам, у многих ребят имеются задатки профессиональных футболистов, но нет возможности развить их природные данные. "Нам необходим свой стадион [...] где возможно было бы проводить не только футбольные тренировки, где возможно было бы принимать нормативы ГТО для всех возрастных групп", - сказал Джансуев.

Поле есть, "но совершенно не оборудовано [...] должна быть на нем трава. За полем надо ухаживать. Ведь тренировки и матчи продолжаются у футболистов в любую погоду", пояснил он.

"Спортивные площадки города разделены между департаментом спорта и управлением образования. Поле "Юность" находится в зоне ответственности управления по образованию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пилосян.

Для реконструкции этого поля "управление капитального строительства администрации Сочи сделало проект, но запросило дополнительные деньги в департаменте финансов на этот год на продолжение экспертизы. В 2020 цель сделать проект сделать и получить экспертизу на реконструкцию поля", пояснила корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева. Стоимость проекта и сроки его реализации чиновница не уточнила.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2018 года общественная организация "Федерация бокса Центрального района города-курорта Сочи" получила иск от МУП "Сочитеплоэнерго" с требованием оплатить долг почти в 170 тысяч рублей за отопление. Организация не признает задолженность, так как радиаторов отопления в помещении, которое она занимает, нет. Мэрия заявила, что из-за долга договор о предоставлении помещения, в котором занимаются дети спортивной школы олимпийского резерва №3, не будет продлен.