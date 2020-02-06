Депутат связал задержание коллеги в Ейске с его деятельностью

06 февраля 2020, 23:50

Силовики задержали депутата Ейского горсовета Никиту Нестеренко, обвинив в публикации запрещенной видеозаписи. Преследование депутата связано с его инициативой разделения Ейска и Ейского района на два муниципалитета, заявил коллега Нестеренко.

О задержании Нестеренко сообщил депутат Ейского районного совета Александр Коровайный.

Нестеренко доставили в отдел силовой структуры, там ему предложили признать вину в публикации запрещенной видеозаписи, пообещав назначить штраф. В случае отказа силовики угрожали ему административным арестом, написал сегодня со ссылкой на Коровайного "Голос Кубани".

Коровайный также рассказал, что поводом для задержания стала опубликованная более четырёх лет назад в соцсети "ВКонтакте" видеозапись, не уточнив ее содержание. По его словам, адвоката к задержанному не допустили, только предложили консультироваться с ним во время допроса по телефону. Коровайный также указал, что Нестеренко обладает депутатской неприкосновенностью, и "без санкции прокуратуры края задержание и любые следственные действия (с ним) запрещены".

В результате силовики взяли с Нестеренко объяснение и отпустили его без составления протокола, пообещав направить ему повестку, информировало издание.

Коровайный считает, что таким образом на оппозиционных депутатов в Ейском городском и районном советах пытаются оказать давление. Он рассказал, что недовольство властей вызвала инициатива опоозиционных депутатов разделить Ейский район и город Ейск на два муниципальных образования.

Решение об объединении Ейска и Ейского района было принято в 2017 года на референдуме после трагедии в Камышеватском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На тот момент губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что трагедия в доме престарелых в Ейском районе наглядно показала неоправданность разделения властных полномочий между администрациями города Ейска и Ейского района.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2019 года депутату Ейского районного совета Александру Коровайному суд назначил пять тысяч рублей штрафа, признав его виновным в участии в деятельности "нежелательной организации" за репост в соцсети таблицы с логотипом "МБХ медиа".