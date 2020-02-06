Село Гехи на карте. Скриншот Google Maps

06 февраля 2020, 22:05

"Мемориал" заявил о похищении 4 человек в Чечне

Четверо молодых людей похищены из селения Гехи Урус-Мартановского района, сообщили местные жители правозащитникам.

Жителей Гехи Мовсара Вахаева, Абдуллу Зайраева, Зелимхана Кулаева и Ахмеда Сатаева увезли люди на двух легковых автомобилях, один из которых выглядел как такси. 

По словам односельчан, около 22.00 мск 5 февраля люди, приехавшие в село, затолкали Вахаева, Кулаева, Сатаева и Зайраева в машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники мужчин обратились в полицию, судьба похищенных спустя сутки остается неизвестной, говорится в сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

К правозащитникам односельчане похищенных обратились сегодня. Похищение двоих молодых людей, Зайраева и Вахаева, свидетели успели снять на видео.

Видеозапись похищения жителей Гехи пока нигде не публиковалась. «Те, кто снял, пока не хотят это публиковать. Боятся», - приводит слова руководителя программы «Горячие точки» Олега Орлова "Медиазона".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". 

Примечание:

"Родные похищенных в Чечне дагестанцев рассказали о последних часах общения с ними", "Свидетель подтвердил версию о похищении убитых в Чечне дагестанцев", "Джамбулат Умаров поспорил с правозащитниками о задержаниях в Чечне".

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