Суд отказался назначать штраф главе "Мемориала"

06 февраля 2020, 20:36

Тверской суд Москвы не счел нужным наказывать председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского штрафом за отсутствие маркировки «иностранного агента» в блоге организации на сайте «Эха Москвы».

Как писал "Кавказский узел", 27 января суд в Москве рассмотрел 24-й по счету протокол проверки "Мемориала" и оштрафовал Яна Рачинского на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939".

После проверки, проведенной ингушским управлением ФСБ, на "Международный Мемориал", Правозащитный центр "Мемориал" и руководителей этих организаций были составлены 20 протоколов. Еще восемь составлены по жалобам частного лица Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составляется по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьируются от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. "Международный Мемориал" собирает пожертвования на оплату штрафов. По состоянию на 20.30 6 февраля собрано 4,506 миллиона рублей, тогда как прогнозируемая сумма штрафов составляет 5,7 миллиона.

Тверской суд Москвы сегодня постановил прекратить дело в отношении Яна Рачинского, согласившись с доводами о том, что блог "Международного Мемориала" на сайте радиостанции "Эхо Москвы" наполнялся без ведома организации.

«О том, что блог ведет редакция радиостанции и делает это по собственной инициативе, главный редактор сайта Виталий Рувинский уже сообщал Тверскому суду в соответствующем заявлении, а сегодня давал свидетельские показания. Судья постановил дело в отношении Яна Рачинского прекратить», - сообщил сегодня на своем сайте "Международный Мемориал"

Всего на текущий момент в связи с тем, что на 13 мемориальских интернет-ресурсах и в блоге на сайте «Эха Москвы» не стоит маркировка «иностранного агента», Управление Роскомнадзора составило 28 протоколов о правонарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ на «Международный Мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал» и их руководителей Яна Рачинского и Александра Черкасова, говорится в этом сообщении.

В нем также указано, что по 25 из 28 протоколов уже прошли судебные заседания, и сумма назначенных штрафов составляет 4,7 млн рублей. Общая сумма девяти штрафов, выписанных лично Рачинскому, составила, по подсчетам "Кавказского узла", 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 30 декабря 2019 года судья Тверского районного суда Александр Меркулов постановил взыскать с "Международного Мемориала" 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР". В тот же день должен был рассматриваться и протокол, составленный лично на Рачинского из-за отсутствия маркировки "иностранного агента" в блоге на сайте "Эха Москвы". Этот вопрос рассмотрен не был, заседание было отложено до 6 февраля, чтобы в нем смогли принять участие представители "Эха Москвы".

Напомним, "Мемориал" был внесен в реестр иностранных агентов в 2014 году. Попытки обжаловать это в судах успехом не увенчались. Почему УФСБ по Ингушетии занялось проверкой соцсетей "Мемориала", никак не объяснялось, в том числе и в суде, отметил ранее руководитель ингушского "Мемориала" Тимур Акиев, добавив, что никаких предупреждений со стороны управления не поступало.