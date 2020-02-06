Нефтяники на акции протеста в Тбилиси потребовали вернуть им работу

06 февраля 2020, 16:02

Решение об увольнении 84 сотрудников американской компании Frontera было принято после требования погасить многомесячный долг по зарплате, заявили участники протестного шествия в Тбилиси. Они потребовали восстановления на работе и выплаты долгов.

Как сообщал "Кавказский узел", что 24 января работники американской компании Frontera провели акции протеста в городе Дедоплисцкаро в Кахетии и у нефтебазы, принадлежащей компании. Они требуют выплатить зарплату за 11 месяцев.

Сегодня протестующие собрались в столице Грузии и вместе с представителями "Объединенных профсоюзов" и отраслевых организаций устроили шествие к центральному офису компании Frontera. По словам участников акции, их уволили после 17 декабря 2019 года. Они требуют восстановления на работе на прежних условиях, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Причиной массовых увольнений стало требование погасить многомесячную задолженность по зарплате, утверждает бывщий работник компании Ивер Циклаури. "Сначала мы максимально пытались войти в положение и не усложнять ситуацию. Но когда мы поняли, что зарплаты на Новый год не будет, решили бороться правовым путем. Нас уволили 17 декабря [2019 года] только из-за того, что мы потребовали свои зарплаты. Компания не пошла ни на какие уступки, чтобы как-то облегчить ситуацию, помочь нам хотя бы перед праздниками", - процитировал участника акции "Sputnik Грузия".

По состоянию на сегодняшний день, из Frontera уволены 84 человека. В сегодняшней акции приняли участие около 100 человек, сообщило издание.

На видео, опубликованном сегодня на Youtube-канале "Sputnik Georgia - все о Грузии", протестующие идут по улице с флагами и транспарантами и останавливаются у административного здания. Они стучат в закрытые массивные двери, а затем обклеивают их плакатами.

Компания Frontera работает в Грузии с 1997 года. В феврале 2009 года представители компании заявили об обнаружении месторождения нефти и газа в Кахетии, а в июне 2014 года компания начала там добычу газа. Член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин в январе обратился с открытым письмом к премьер-министру Грузии, в котором написал, что американские и европейские бизнес-интересы в этой стране стали объектами преследований и экспроприации. При этом Малин привел в пример компанию Frontera. Информация о том, что правительство Грузии мешает деятельности американской компании не соответствует действительности, заявили участники акции 24 января.