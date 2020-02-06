Следком рапортовал об 11 подозреваемых в махинациях с электроэнергией в Нальчике

06 февраля 2020, 13:49

В крупных махинациях с электроэнергией в Кабардино-Балкарии подозреваются руководитель муниципального предприятия "Каббалккоммунэнерго", шесть его подчиненных и еще четыре человека. Все они арестованы, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", к 13 июня 2019 года пять сотрудников "Каббалккоммунэнерго" были заподозрены в том, что с 2017 года за взятки предлагали абонентам списывать потраченную электроэнергию. По мнению следствия, преступная группа действовала под руководством бывшего главы предприятия.

Одиннадцати подозреваемым по делу о махинациях с электроэнергией суд определил заключение под стражу или домашний арест, сообщило сегодня со ссылкой на республиканское управление Следкома РИА "Кабардино-Балкария". Когда и какими судами были вынесены эти решении, в публикации не говорится.

В муниципальном предприятии "Каббалккоммунэнерго" работали семь фигурантов дела - бывший директор и мастер, против которых возбуждено дело о получении крупной взятки, и еще пять сотрудников компании. В отношении этих пятерых сотрудников возбуждены три уголовных дела - по статьям "Получение взятки организованной группой лиц", "Получение взятки организованной группой лиц, совершенное в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома по Кабардино-Балкарии. Соответствующие статьи УК предполагают соответственно до 10,15, и 12 лет заключения.

Следствие уточнило, что сотрудники предприятия предлагали списывать данные счетчиков именно крупным потребителям. Сумма причиненного компании ущерба в сегодняшнем пресс-релизе не указана, однако ранее Следком сообщал о списании 2,4 миллиона рублей. Кем являются четверо подозреваемых, не работавших в "Каббалккоммунэнерго", следствие также не уточняет.

МУП "Каббалккоммунэнерго" обслуживает и эксплуатирует электрические сети мощностью 0,4-6-10 кВ, которые находятся в Нальчике и его пригородах, говорится на сайте предприятия. Комментарии относительно данного уголовного дела там, по состоянию на 13.49 мск 6 февраля, нет.