Мгер Погосян. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

05 февраля 2020, 11:37

Карабахский активист Погосян завершил голодовку

Житель Степанакерта Мгер Погосян завершил сегодня акцию протеста против строительства ГЭС, удовлетворившись созданием комиссии по изучению экологического вреда. Активист призвал провести и антикоррупционную проверку.

Как писал "Кавказский узел", 27 января степанакертец Мгер Погосян присоединился к голодовке жителя Карвачара Александра Кананяна. Протестующие потребовали прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. 4 февраля вопрос о строительстве малых ГЭС начала изучать экспертная комиссия, и Кананян прекратил голодовку.

Сегодня Мгер Погосян также прекратил голодовку. Проведенная акция протеста - "первое крупное достижение на пути к решению проблемы", заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Погосян считает, что экспертная комиссия должна изучить малые ГЭС не только в Карвачарском районе, но и по всему Нагорному Карабаху, и установить, насколько они вредны для экологии. "Я убежден, что изучение ситуации только в Карвачарском районе не позволит составить полную картину ущерба, нанесенного малыми ГЭС природе и населению. Я призываю и требую, чтобы эту же комиссию направили в другие районы Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), в частности, в Кашатагский район, где ситуация более катастрофическая", - передал корреспондент "Кавказкого узла" обращение активиста.

Кроме того, Мгер Погосян настаивает и на проверке со стороны правоохранитетелей. "Я считаю, что все финансовые и кредитные документы по МГЭС должны быть проверены на предмет выявления коррупции", - заявил он.

Ранее Александра Кананяна поддержали и школьники Карвачара, которые 29 января в знак протеста отказались идти на занятия. По мнению омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, протест против малых ГЭС выявил "разрыв в двусторонней связи между правительством и обществом".

Примечание:

"Политологи указали на низкий протестный потенциал в Нагорном Карабахе", "Депутаты от трех партий Нагорного Карабаха выступили против Самвела Бабаяна", "Строительство ГЭС обострило противостояние между жителями Панкиси".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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