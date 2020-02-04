Полицейские нашли участников нападения на осетинского журналиста Мамедова

04 февраля 2020, 20:20

Журналист Дэвид Мамедов сообщил, что отозвал свое заявление из полиции о нападении на него во Владикавказе после извинений молодых мужчин, оказавшихся членами добровольной казачьей дружины. Инцидент изучают в Следкоме.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля во Владикавказе двое мужчин силой посадили журналиста Дэвида Мамедова в машину и обыскали, обвинив его в распространении наркотиков. Местное отделение Союза журналистов призвало полицию оперативно расследовать это нападение. Журналист исключил связь между нападением и его профессиональной деятельностью.

Дэвид Мамедов, по его же словам, работает корреспондентом "Общественного телевидения России", а также сотрудничает с телеканалами "Матч.ТВ", НТВ и "Алиф.ТВ". Мамедов специализируется на спортивных новостях, также работает в качестве оператора.

Полиция установила подозреваемых в неправовых действиях в отношении Дэвида Мамедова, сообщил сам журналист корреспонденту «Кавказского узла». Дэвид Мамедов рассказал, что опознал обидчиков, но, приняв извинения, отозвал поданное ранее заявление.

«Я сам решил [отозвать заявление], давления на меня не было. Их бы закрыли, потому что там несколько составов преступлений. У меня не было цели их закрыть, просто нужно было проучить. Оказалось, что они члены добровольного казачьего отряда. Их привезли в отдел. Конечно, у них была иная манера общения, не как в день нашего «знакомства». Один из них был ранее судим. Показавший мне удостоверение является есаулом казачьих войск», - рассказал журналист.

По его словам, дело находится в следственных органах Следкома. «Они будут решать, не во всем еще поставлена точка», - указал Мамедов, пояснив, что дело передано в Следственный комитет из-за резонанса.

«Меня вчера и в прокуратуру вызывали. Вопрос рассматривался вплоть до того, что меня могли обвинить в даче ложных показаний. Все получилось резонансно и шумно, я этого не хотел, но оставаться в чем-то подозрительным я не хотел. Почему я должен быть ущемленным перед кем-то, не имеющим полномочий, и оправдываться за то, что не совершал? Я надеюсь, что в будущем в отношении меня таких действий больше совершать не будут», - заключил Мамедов.

В пресс-службе МВД Северной Осетии корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о задержании подозреваемых в нападении на журналиста.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отдела полиции №1 УМВД РФ по Владикавказу задержали двух местных жителей, подозреваемых в противоправных действиях, совершенных в отношении журналиста республиканских СМИ... У полицейских практически не было зацепок, потому что заявитель запомнил только марку автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Оперативникам понадобилось двое суток кропотливой работы, в результате был установлен владелец автомобиля "Нива" белого цвета, на котором передвигались злоумышленники... Ими оказались двое безработных жителей республики в возрасте 28 и 32 лет, один из которых ранее судим. Они пояснили, что приняли заявителя за закладчика наркотических средств и решили самовольно пресечь предполагаемый сбыт. У одного из задержанных изъято удостоверение "Союза казачьих войск России и Зарубежья", подлинность которого предстоит выяснить следственным органам», - говорится в пресс-релизе МВД, направленном в адрес «Кавказского узла».

Собранный сотрудниками полиции материал передан в Следственное управления СКР по Северной Осетии для принятия процессуального решения, также отмечается в релизе.

Это же сообщение опубликовано на сайте МВД Северной Осетии и проиллюстрировано видео, в котором рассказывается, как полицейские искали подозреваемых. Это же видео размещено на страницах МВД Северной Осетии в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Информации о проведении проверки инцидента с нападением на журналиста на сайте Следственного управления СКР по Северной Осетии к 20.20 мск 4 февраля нет.

Юрист: дело может быть возбуждено вопреки отозванному заявлению

В случае подозрения на тяжкое или особо тяжкое преступление против личности материалы проверки передаются в Следственный комитет, где, в случае установления оснований, уголовное дело может быть возбуждено даже если заявитель отказался от претензий к подозреваемым, прокомментировал управляющий партнер Адвокатского бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев.

«Если есть подозрение, что было совершено преступление против личности, а коль проверка идет в СК - видимо была информация, что совершено покушение на похищение человека, он был лишен свободы. Поскольку он был в машине ограничен в выходе, лишение свободы уже состоялось. По поводу похищения, высказывали ли они какие-то угрозы, что мы тебя вывезем — мы не знаем и вполне возможно, что есть и такой состав. Эта статья из разряда особо тяжких, и она подследственна СКР», - заявил сообщил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Муса Плиев.

«Отозванное заявление в этом случае не имеет никакого значения, это посягательство на личность. У нас есть категории дел, где допускается забрать заявления, но это не тот случай. Вполне возможно, что, если СКР увидит основания для возбуждения дела, оно будет возбуждено независимо от позиции потерпевшего», - подчеркнул Плиев.