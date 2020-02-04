В Сухуме ограничили работу детских садов и школ из-за вспышки простудных заболеваний

04 февраля 2020, 08:28

В столице Абхазии ввели с 4 февраля ограничительные меры по посещению детсадов и школ для учеников начальных классов. Занятия отменены из-за вспышки гриппа и других острых вирусных респираторных заболеваний.

Занятия отменены до 10 февраля. Ограничительные меры - это не карантин, он предполагает более длительную приостановку работы образовательных и дошкольных учреждений, сообщило 3 февраля со ссылкой на начальника управления образования города Сухум Людмилу Адлейбу издание "Спутник Абхазия".

Карантин в школах и садах объявляется, если заболевают не менее 20% детей, пока необходимости во введении карантина нет, информировало 3 февраля Apsny.ru.

Начальник управления образования по городу Сухум имеет право ввести ограничительные меры только на своих надзорных объектах, заявила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

"На каждой территории при согласовании с главным санитарным врачом района или города вводятся ограничительные меры на непродолжительный срок 7-10 дней по отдельным объектам. Карантин по вирусной инфекции, который накладывается на 14 дней, вводится только по распоряжению главного санитарного врача республики. Сейчас в Сухуме - ограничительные мероприятия по определенным возрастным группам", - цитирует Людмилу Скорик Aiaaira.com.