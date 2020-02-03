03 февраля 2020, 21:59
Пострадавшие на стройке в Дербенте рабочие выписаны из больницы
Двое рабочих, госпитализированных после обрушения строительных лесов в Дербенте, выписаны из стационара.
Как писал "Кавказский узел", 2 февраля при обрушении строительных лесов в Дербенте пострадали пятеро рабочих. Одному из пострадавших медпомощь на месте происшествия. Четверо были доставлены в Дербентскую центральную больницу, двое из них остались с стационаре. Спасатели сообщили, что обрушение произошло "в результате нарушения технологии установки и закрепления строительных лесов".
По данным на 17.45 мск сегодня все пострадавшие выписаны из больницы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница мэрии Дербента. Она рассказала, что все рабочие трудились в частной строительной компании.
Комментариями МВД по Дагестану относительно расследования инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.
Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"