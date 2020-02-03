Пострадавшие на стройке в Дербенте рабочие выписаны из больницы

03 февраля 2020, 21:59

Двое рабочих, госпитализированных после обрушения строительных лесов в Дербенте, выписаны из стационара.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля при обрушении строительных лесов в Дербенте пострадали пятеро рабочих. Одному из пострадавших медпомощь на месте происшествия. Четверо были доставлены в Дербентскую центральную больницу, двое из них остались с стационаре. Спасатели сообщили, что обрушение произошло "в результате нарушения технологии установки и закрепления строительных лесов".

По данным на 17.45 мск сегодня все пострадавшие выписаны из больницы, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница мэрии Дербента. Она рассказала, что все рабочие трудились в частной строительной компании.

Комментариями МВД по Дагестану относительно расследования инцидента "Кавказский узел" пока не располагает.