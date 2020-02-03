Железнодорожный колледж Республики Дагестан. Фото: официальный сайт ГБПОУ Республика Дагестан Железнодорожный колледж http://www.rzk05.ru/

03 февраля 2020, 18:39

Замиректора дагестанского колледжа заподозрен во взяточничестве

Правоохранители задержали в Дербенте одного из заместителей руководителя Железнодорожного колледжа при получении взятки от студента, сообщило следствие.

По данным следствия, подозреваемый получил в своем служебном кабинете 15 тысяч рублей от представителя несовершеннолетнего студента второго курса, которого должны были отчислить за нарушение дисциплины.

На замдиректора колледжа заведено дело о получении взятки, сообщило сегодня на своем сайте Управление Следкома по Дагестану. По части 3 статьи 290 Уголовного кодекса задержанному грозит до восьми лет заключения.

На сайте Железнодорожного колледжа Республики Дагестан по состоянию на 18.39 мск 3 февраля отсутствуют комментарии относительно этого уголовного дела. У директора колледжа два заместителя.

"Кавказский узел" публикует новости о коррупции в Дагестане и уголовном преследовании местных чиновников на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Сотрудник махачкалинского колледжа заподозрен в получении взятки", "Декан дагестанского вуза заподозрен во взяточничестве", "МВД назвало средний размер взятки на Северном Кавказе".

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