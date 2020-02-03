Замиректора дагестанского колледжа заподозрен во взяточничестве

03 февраля 2020, 18:39

Правоохранители задержали в Дербенте одного из заместителей руководителя Железнодорожного колледжа при получении взятки от студента, сообщило следствие.

По данным следствия, подозреваемый получил в своем служебном кабинете 15 тысяч рублей от представителя несовершеннолетнего студента второго курса, которого должны были отчислить за нарушение дисциплины.

На замдиректора колледжа заведено дело о получении взятки, сообщило сегодня на своем сайте Управление Следкома по Дагестану. По части 3 статьи 290 Уголовного кодекса задержанному грозит до восьми лет заключения.

На сайте Железнодорожного колледжа Республики Дагестан по состоянию на 18.39 мск 3 февраля отсутствуют комментарии относительно этого уголовного дела. У директора колледжа два заместителя.

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