Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

03 февраля 2020, 17:14

Жители Армавира пожаловались на крупные хищения в кредитном кооперативе

Глава кредитного кооператива в Армавире заподозрен в хищении у 43 вкладчиков более 52 миллионов рублей, сообщили в полиции.

С жалобой на мошенничество в полицию Армавира обратился местный житель. Он заявил, что вложил средства в кредитный кооператив, но обязательства перед ним не были исполнены.

Основатель кооператива привлекал новых участников в организацию при помощи рекламных объявлений, обещая высокую прибыль. Средства в кредитный кооператив внесли 43 человека. Общая сумма ущерба вкладчикам от действий главы кооператива составила более 52 млн рублей, сообщается сегодня на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

По жалобе жителей Армавира в отношении главы кооператива заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан и взят под стражу. 

Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии полиции "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" писал также, что в Ростовской области был осужден бывший директор кредитно-потребительского кооператива "Доверие-Капитал", который присвоил 17 млн рублей, полученные от 160 вкладчиков. Суд приговорил Волкова к лишению свободы на четыре года.

Примечание:

"Глава кооператива на Ставрополье осужден по делу о хищении денег 412 пайщиков", "Объявил голодовку обвиняемый в крупном мошенничестве с землей на Кубани", "Сотрудница больницы в Махачкале осуждена за мошенничество на 238 миллионов".

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