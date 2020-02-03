Инвестфорум в Сочи перенесен в связи с эпидемией коронавируса

03 февраля 2020, 14:59

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил отложить проведение в Сочи Российского инвестиционного форума в связи с тем, что часть делегатов приедет из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Краснодарский край готов принять форум в любое время года, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Российский инвестиционный форум в Сочи был запланирован на 12-14 февраля. На сегодняшнем совещании с Михаилом Мишустиным вице-премьер Татьяна Голикова, отчитавшись о борьбе с коронавирусом, указала на необходимость отменить форум. Ее поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Из более чем четырех тысяч уже зарегистрированных участников почти 500 иностранные, из которых половина - из стран, в которых официально зафиксированы случаи заражения коронавирусом", - указал он.

Однако Мишустин, в свою очередь, предложил не отменять форум, а перенести его. Он отметил, что необходимо компенсировать организаторам форума уже понесенные траты, говорится в стенограмме совещания, опубликованной на сайте правительства России.

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится ежегодно с 2002 года. В 2019 году его участниками стали более 8000 человек из 65 стран мира и 84 субъектов Российской Федерации, было заключено 567 соглашений на сумму 968 миллиардов рублей, говорится на сайте форума. Как писал "Кавказский узел", на форуме в Сочи в феврале 2018 года Кубань заключила соглашения об инвестициях на 242 миллиардов рублей, а Ростовская область - на 106,6 миллиарда рублей. Другие регионы Южного федерального округа отчитались о гораздо более скромных результатах.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поддержал решение о переносе форума. "Безопасность жителей важнее финансовых дивидендов. Инфраструктура Сочи сегодня позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, мы готовы принять форум в те сроки, которые будут обозначены. На инвестиционную политику Краснодарского края перенос форума не повлияет, работу с инвесторами продолжим в прежнем активном режиме", - приводятся слова главы региона на сайте администрации Краснодарского края.

По оценке гендиректора "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игоря Буракова, форум подготовлен на 80%, и в случае его отмены организаторы понесли бы большие убытки. "В случае переноса дат проведения форума, убытки будут намного меньше", - процитировал сегодня Буракова РБК.

Информации о переносе мероприятия в этом году на сайте Российского инвестиционного форума к 14.50 мск 3 февраля не появилось.