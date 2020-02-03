03 февраля 2020, 11:38

Армянский полицейский обвинен в давлении на следствие по делу о выделении земель

Бывший глава отдела полиции в Котайкской области Армении распорядился сфальсифицировать данные и отказаться от возбуждения дела о незаконном выделении земельных участков на территории бывшего кладбища.

По данным Службы нацбезопасности (СНБ) Армении, бывший полицейский в феврале 2019 года помешал расследованию дела о незаконном выделении земельных участков на территории бывшего кладбища в одном из сел и за это получил крупную сумму денег.

В частности, по версии ведомства, обвиняемый дал указание следствию вести расследование в совершенно другом направлении, сфальсифицировать полученные от граждан объяснения и отказаться возбуждать уголовное дело. В итоге государству был причинен значительный ущерб. Бывший полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий и их использовании в личных целях, пишет сегодня со ссылкой на СНБ "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе армянский полицейский был обвинен в превышении должностных полномочий за избиение активиста на акции против повышения в тарифов на электричество в 2015 году.

Примечание:

"Следствие добилось повторного ареста крестника Грайра Товмасяна", "Следствию отказано в аресте Ваагна Арутюняна", "Защита главы полиции Армении потребовала допросить Пашиняна".

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