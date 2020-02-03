03 февраля 2020, 01:43

76 снарядов найдены возле заправки в Новороссийске

Ржавые снаряды обнаружили строители возле заправки и стадиона в Новороссийске. Всего найдено и утилизировано 76 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

На Анапском шоссе в Новороссийске строители обнаружили ржавый снаряд. Они вызвали полицию, пишет 2 февраля "Красная весна".

К полиции присоединились специалисты Новороссийского центра поисковых работ, которые обнаружили в общей сложности 76 снарядов. Специалисты определили, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны, сообщает "Россия-Кубань".

Найденные снаряды были переданы саперам 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ для уничтожения на Раевском полигоне, пишет "Наша газета".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 19 января два артиллерийских снаряда были найдены на могиле неизвестного солдата в Советском районе Волгограда.

Примечание:

"Боеприпасы найдены у подножия "Родины-матери" в Волгограде", "19 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены в Волгограде", "Шесть мин времен войны обезврежены в Волгограде".

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