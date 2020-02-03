03 февраля 2020, 01:43
76 снарядов найдены возле заправки в Новороссийске
Ржавые снаряды обнаружили строители возле заправки и стадиона в Новороссийске. Всего найдено и утилизировано 76 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
На Анапском шоссе в Новороссийске строители обнаружили ржавый снаряд. Они вызвали полицию, пишет 2 февраля "Красная весна".
К полиции присоединились специалисты Новороссийского центра поисковых работ, которые обнаружили в общей сложности 76 снарядов. Специалисты определили, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны, сообщает "Россия-Кубань".
Найденные снаряды были переданы саперам 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ для уничтожения на Раевском полигоне, пишет "Наша газета".
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 19 января два артиллерийских снаряда были найдены на могиле неизвестного солдата в Советском районе Волгограда.
"Боеприпасы найдены у подножия "Родины-матери" в Волгограде", "19 снарядов времен Великой Отечественной войны найдены в Волгограде", "Шесть мин времен войны обезврежены в Волгограде".
03 февраля 2020, 04:37
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03 февраля 2020, 03:38
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03 февраля 2020, 02:44
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Руководство приюта в Махачкале озвучило свою версию конфликта с подопечными
Жертв насилия, живущих в махачкалинском приюте "Теплый дом на горе", не принуждали к безвозмездному труду и общению с журналистами. Требование о выселении женщин связано с нарушением ими правил шелтера, заявило руководство приюта в ответ на публикацию Светланы Анохиной.
03 февраля 2020, 00:44
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Активист сообщил об ухудшении состояния здоровья Александра Кананяна
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02 февраля 2020, 23:45
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03 февраля 2020, 04:37
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