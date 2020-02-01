Азербайджанский активист пожаловался на давление силовиков после задержания

01 февраля 2020, 21:41

Активист "Настоящего социалистического движения" Энвер Джалилов был задержан в Баку за расклеивание плакатов с призывами к бойкоту парламентских выборов. Спустя сутки его отпустили после назначения штрафа. Силовики опровергли его слова о давлении.

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Энвер Джалилов рассказал, что был задержан 30 января на территории Хатаинского района Баку, когда расклеивал постер с призывом к бойкоту внеочередных парламентских выборов.

"Я клеил на стену очередной постер, и вдруг внезапно ко мне приблизились семь-восемь человек в гражданской одежде. Я подумал, что это переодетые в штатское сотрудники полиции и бросился бежать. Они настигли меня и схватили. Оказалось, что они не полицейские, а сотрудники местного жилищно-коммунального эксплуатационного участка. Они отвели меня в свою контору и вызвали [силовиков]", - сообщил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Джалилов утверждает, что подвергся "моральному и физическому давлению" после задержания силовиками.

"Сначала говорили нормально, спросили причины моего привода, я разъяснил. Но спустя 10-15 минут стали меня ругать, оскорблять, наносить пощечины. Изо рта у меня пошла кровь. Так продолжалось с перерывами около двух часов. Они (силовики) допрашивали меня, как только им что-то не нравилось, меня начинали бить. Потом меня повели к начальнику. Сначала он говорил нормально. Но потом и [он] стал оскорблять меня", - заявил Джалилов.

Затем, по словам активиста, его отвели к замначальника, который расспросил, почему он призывает к бойкоту выборов. После допроса Джалилова отвели в специальную комнату и оставили там до утра. 31 января активиста отвезли сначала в одно, а затем в другое отделение этой же силовой структуры, рассказал он.

"Там меня водили к разным сотрудникам. Сначала собеседники со мной говорили нормально. Но дальше другие сотрудники меня оскорбляли, угрожали побоями дубинкой, спрашивали: "кто стоит за тобой?", "откуда деньги берете?". Около шести вечера меня обратно отвезли. Там составили протокол по ст. 510. Кодекса об административных проступках и присудили штраф 50 манатов (30 долларов), после чего отпустили", - сообщил Джалилов.

Он сказал, что силовики не позволили ему связаться с родными и не передали принесенную товарищами еду.

Джалилов пояснил, что "Настоящее социалистическое движение" (НСД) призывает к бойкоту парламентских выборов, поскольку "зависимый от исполнительной власти Милли Меджлис не в состоянии решить проблемы народа".

"Мы считаем, что истинную демократию для трудящихся, экономическое равенство, бесплатное образование и здравоохранение, всеобщую занятость могут принести Свободное учредительное собрание. Наша борьба направлена на создание такого представительного органа, который выражал бы интересы народа", - заявил Джалилов.

В пресс-службе силовой структуры, на сотрудников которой жаловался Джалилов, его слова назвали клеветой. "Ни при каких обстоятельствах в учреждениях [...] не может быть и речи об оказании давления на граждан", - сказали в пресс-службе корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению главы Центра мониторинга политзаключенных Эльшана Гасанова, власти пресекают любое сопротивление в обществе. "Неважно, кто выступает против режима - правые, левые, либералы или исламисты и националисты - любое инакомыслие, протест пресекаются", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что о НСД обрело известность относительно недавно. "Это группа молодых людей. Впервые о них я услышал, когда они проводили протесты во время судебного процесса по делу о гибели бакинской школьницы", - отметил Гасанов.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".