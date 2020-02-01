Драка в горсовете Тбилиси привела к уголовному преследованию четырех депутатов

01 февраля 2020, 09:32

Тбилисский суд назначил залог трем депутатам сакребуло от "Грузинской мечты", заподозренным в избиении члена "Единого национального движения" Левана Хабеишвили. Против самого Хабеишвили заведено дело о нападении на заместителя председателя городского совета, оппозиционер также оставлен на свободе под залог.

Как писал "Кавказский узел", 24 января на заседании в горсовете Тбилиси произошел конфликт между членом "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили и депутатами от правящей партии "Грузинская мечта". По словам Хабеишвили, он упрекнул муниципальных чиновников в надбавках на фоне низких зарплат уборщиц. Его повалили на пол и начали бить.

Тбилисский городской суд 31 января оставил на свободе под залог депутатов сакребуло (горсовета) от фракции "Грузинская мечта" Тарашу Шургая, Александра Худжадзе и Автандила Цинцадзе. На всех троих заведено дело по уголовной статье о насилии. Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал каждого из подозреваемых в избиении Левана Хабеишвили внести на счет суда по пять тысяч лари (около 1727 долларов), сообщил на своем сайте 31 января Первый канал грузинского телевидения.

Подозреваемым в насилии стал и сам Леван Хабеишвили. Против него возбуждено дело о насилии в отношении заместителя председателя столичного сакребуло Ираклия Заркуа. Тбилисский городской суд назначил ему две тысячи лари залога (около 690 долларов). При этом обвинение предлагало назначить более крупный залог - три тысячи лари, а защита ходатайствовала том, чтобы мера пресечения не избиралась вовсе, информировал 31 января "ИнтерпрессНьюс".

Досудебное заседание по делу Хабеишвили назначено на 26 марта, говорится в публикации.

Прокуратура распространила видео, снятое вскоре после драки в сакребуло. В кадре Хабеишвили обращается к Ираклию Заркуа со словами: "Ударь меня и ты! Ты же тоже хотел сделать это". После оппозиционер подбегает к Заркуа и пытается толкнуть его, передали 31 января "Новости-Грузия". На видео, опубликованном 31 января на Youtube-канале грузинской прокуратуры, видна потасовка в коридоре сакребуло. Мужчина толкает человека, который дает интервью журналистам.

Хабеишвили считает, что Заркуа обратился в полицию по требованию руководства "Грузинской мечты". Он указал на то, что зампредседателя сакребуло никаких телесных повреждений не получил.

"В течение того дня неоднократно были прямые включения, в ходе которых он [Заркуа] прямо говорил о том, что Леван Хабеишвили не бил его, а между ними произошла словесная перепалка. На его лице нет никаких повреждений. Было принято политическое решение, был «заказан» Ираклий Заркуа. Через несколько дней его привели на экспертизу в полицию и здесь уже были показания о том, что его якобы избил Леван Хабеишвили", - процитировало издание слова адвоката Хабеишвили.