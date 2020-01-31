Наручники. Фото: Денис Яковлев / Югополис

31 января 2020, 18:16

Начальник угрозыска в Ростовской области осужден за фальсификацию дела

Суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии бывшего начальника уголовного розыска полиции Сальска Рената Санжапова.

Согласно приговору, в апреле 2017 года Санжапов, будучи главой городского угрозыска, сфальсифицировал доказательства по уголовному делу об особо тяжком преступлении. 18 октября 2019 года Сальский городской суд признал бывшего главу угрозыска и еще двух обвиняемых виновными в фальсификации уголовного дела и превышении полномочий. Санжапову назначили три года и три месяца колонии общего режима, следует из данных картотеки на сайте горсуда.

Однако Санжапов обжаловал вердикт суда. Ростовский областной суд оставил приговор без изменения, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда. Последнее заседание по делу Санжапова состоялось 30 января, следует из карточки на сайте областного суда.

Ренат Санжапов был задержан в декабре 2018 года, когда он уже уволился из МВД, сообщил 17 декабря 2018 года "Сайт города Ростов-на-Дону".

На сайте управления МВД по Ростовской области к 17.16 мск 31 января не появилось комментариев относительно решения областного суда.

Примечание:

"Ростовский облсуд смягчил приговор полицейскому по делу о взятке", "Ростовский суд смягчил приговор полицейскому за прикрытие игорного бизнеса", "Полицейский обвинен в фальсификации дела против жителя Кабардино-Балкарии".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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