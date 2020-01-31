Начальник угрозыска в Ростовской области осужден за фальсификацию дела

31 января 2020, 18:16

Суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии бывшего начальника уголовного розыска полиции Сальска Рената Санжапова.

Согласно приговору, в апреле 2017 года Санжапов, будучи главой городского угрозыска, сфальсифицировал доказательства по уголовному делу об особо тяжком преступлении. 18 октября 2019 года Сальский городской суд признал бывшего главу угрозыска и еще двух обвиняемых виновными в фальсификации уголовного дела и превышении полномочий. Санжапову назначили три года и три месяца колонии общего режима, следует из данных картотеки на сайте горсуда.

Однако Санжапов обжаловал вердикт суда. Ростовский областной суд оставил приговор без изменения, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда. Последнее заседание по делу Санжапова состоялось 30 января, следует из карточки на сайте областного суда.