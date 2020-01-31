31 января 2020, 18:16
Начальник угрозыска в Ростовской области осужден за фальсификацию дела
Суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии бывшего начальника уголовного розыска полиции Сальска Рената Санжапова.
Однако Санжапов обжаловал вердикт суда. Ростовский областной суд оставил приговор без изменения, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда. Последнее заседание по делу Санжапова состоялось 30 января, следует из карточки на сайте областного суда.
Ренат Санжапов был задержан в декабре 2018 года, когда он уже уволился из МВД, сообщил 17 декабря 2018 года "Сайт города Ростов-на-Дону".
На сайте управления МВД по Ростовской области к 17.16 мск 31 января не появилось комментариев относительно решения областного суда.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"