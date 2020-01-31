Силовики из Тырныауза заподозрены в фабрикации дела о наркотиках

31 января 2020, 15:11

Два сотрудника полиции в Эльбрусском районе заставили задержанного подбросить знакомому наркотики, чтобы сфальсифицировать уголовное дело, предположили следователи.

По версии следствия, 3 октября 2019 года замначальника отдела уголовного розыска Эльбрусского отдела полиции и его подчиненный, угрожая задержанному мужчине уголовным преследованием, заставили его согласиться подбросить знакомому наркотики, чтобы затем изъять их и "повысить результаты своей работы", сообщила сегодня пресс-служба Управления СКР по Кабардино-Балкарии.

По их требованию мужчина, как считает следствие, пригласил знакомого на окраину Тырныауза, выпил с ним спиртное, а когда тот уснул, подложил ему заранее сорванную коноплю. "Убедившись, что задуманное прошло по плану, полицейские, наблюдавшие за происходящим со стороны, задержали потерпевшего и изъяли наркотические средства", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отдел МВД России по Эльбрусскому району располагается в административном центре района - городе Тырныаузе, информирует сайт МВД по Кабардино-Балкарии.

Полицейские возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, после чего потерпевший обратился в местный отдел Следственного комитета. Оба полицейских задержаны, дело расследуется по двум статьям УК РФ – "Превышение должностных полномочий" и "Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности".

Следователи просили суд заключить подозреваемых под стражу, однако мерой пресечения избран домашний арест, отмечается в сообщении управления СКР.

Часть 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), как и ч.4 ст.303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности для уголовного преследования непричастного к совершению преступления), предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Республиканское МВД инициировало служебную проверку, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства. "По результатам [проверки] будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудниками службы в органах внутренних дел, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности их непосредственных руководителей", - сказал он.

Комментариями от самих подозреваемых либо их защитников относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.