31 января 2020, 23:22

Цотне Гамсахурдия вышел из комы

Сын первого президента Грузии, находящийся на лечении в Турции, пришел в себя, но пока не может говорить, сообщил его брат Константин Гамсахурдия.

Как писал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдия был тяжело ранен около его дома в центре Тбилиси 19 декабря 2019 года. Он получил два ножевых ранения в область сердца и множественные черепно-мозговые травмы. Две операции провели врачи в Тбилиси, где пострадавшего ввели в искусственную кому для стабилизации состояния. Затем родные совместно с турецкими врачами, которые находились в Тбилиси, приняли решение о продолжении лечения в американской клинике в Стамбуле, куда перевезли пострадавшего в конце декабря.

Турецкие врачи вывели Цотне Гамсахурдию из искусственной комы. "Врач описывает его состояние как нормальное. Он адекватно воспринимает среду, однако пока не может говорить из-за аппарата искусственного дыхания", - сообщил Константин Гамсахурдия в Facebook. Также брат пострадавшего поблагодарил медиков: "Респект этим врачам - они действительно сделали все".

20 декабря по делу о нападении были задержаны пятеро подозреваемых, двоим из них 21 декабря предъявили обвинение в попытке убийства. Один из задержанных, Георгий Сологашвили, заявил следствию, что нападение стало результатом бытовой ссоры.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Вахтанг Гелашвили, друг Цотне, заявил, что Гамсахурдия опасался за свою жизнь в связи с делом о гибели его отца, первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Жена пострадавшего Анна Джабаури ранее призвала не спешить с выводами, а подождать, когда Цотне Гамсахурдия сам сможет рассказать о произошедшем. 

Примечание:

"Адвокат заявил о спонтанном конфликте Гарибашвили с Гамсахурдией", "Константин Гамсахурдия госпитализирован после десяти дней голодовки", "Депутаты решили изменить закон ради расследования убийства Звиада Гамсахурдии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 января 2020, 22:42

31 января 2020, 21:45

  • Экономисты раскритиковали статистику по безработице на Северном Кавказе

    Данным Росстата о рекордно низкой безработице в Ингушетии и Чечне нельзя доверять, поскольку они не учитывают неформальную занятость, указала профессор Наталья Зубаревич. В Дагестане статистика занятости упирается в проблему противоречивых данных о трудоспособном населении, отметил экономист Михаил Чернышов.

31 января 2020, 20:47

31 января 2020, 20:03

31 января 2020, 19:22

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи