Цотне Гамсахурдия вышел из комы

31 января 2020, 23:22

Сын первого президента Грузии, находящийся на лечении в Турции, пришел в себя, но пока не может говорить, сообщил его брат Константин Гамсахурдия.

Как писал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдия был тяжело ранен около его дома в центре Тбилиси 19 декабря 2019 года. Он получил два ножевых ранения в область сердца и множественные черепно-мозговые травмы. Две операции провели врачи в Тбилиси, где пострадавшего ввели в искусственную кому для стабилизации состояния. Затем родные совместно с турецкими врачами, которые находились в Тбилиси, приняли решение о продолжении лечения в американской клинике в Стамбуле, куда перевезли пострадавшего в конце декабря.

Турецкие врачи вывели Цотне Гамсахурдию из искусственной комы. "Врач описывает его состояние как нормальное. Он адекватно воспринимает среду, однако пока не может говорить из-за аппарата искусственного дыхания", - сообщил Константин Гамсахурдия в Facebook. Также брат пострадавшего поблагодарил медиков: "Респект этим врачам - они действительно сделали все".

20 декабря по делу о нападении были задержаны пятеро подозреваемых, двоим из них 21 декабря предъявили обвинение в попытке убийства. Один из задержанных, Георгий Сологашвили, заявил следствию, что нападение стало результатом бытовой ссоры.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Вахтанг Гелашвили, друг Цотне, заявил, что Гамсахурдия опасался за свою жизнь в связи с делом о гибели его отца, первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Жена пострадавшего Анна Джабаури ранее призвала не спешить с выводами, а подождать, когда Цотне Гамсахурдия сам сможет рассказать о произошедшем.