31 января 2020, 12:32
Пассажиры маршрутки пострадали при ДТП в Волгограде
Шесть женщин получили травмы в результате автоаварии с пассажирской "Газелью" в Кировском районе Волгограда.
ДТП произошло сегодня утром на улице Кирова. Столкнулись маршрутное такси "Газель" и легковой автомобиль. От удара маршрутка съехала в кювет, сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.
"По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили шесть женщин - пассажиров автомашины "Газель" (в возрасте от 21 года до 78 лет)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с автобусом в Волгоградской области 29 января. В результате аварии пострадали четыре человека.
"Осужденная за гибель пешеходов в Волгограде судья лишена статуса", "Три человека стали жертвами ДТП с бывшей главой Волжского", "Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом".
31 января 2020, 14:36
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Джамбулат Умаров поспорил с правозащитниками о задержаниях в Чечне
Чеченский министр Джамбулат Умаров назвал несостоятельной версию правозащитников о том, что словами о необходимости "предупредить десяток смутьянов и негодяев" он косвенно подтвердил факт задержаний распространителей фотоколлажа с Кадыровым. При этом министр воздержался от утверждения, что задержаний не было.
31 января 2020, 13:57
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Миссия ОБСЕ указала на недостатки избирательной кампании в Азербайджане
Ряд оппозиционеров бойкотировал выборы, не веря в их демократичность, а в период предвыборной кампании отмечены нарушения, препятствующие свободному волеизъявлению граждан, сказано в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
31 января 2020, 13:35
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Жители Ленингорского района получили возможность выехать в Грузию
До 6 февраля Южная Осетия открыла пункт пропуска "Раздахан" для жителей Ленингорского района, не имеющих российского и югоосетинского гражданства. Раз в два месяца они имеют возможность выезжать в Грузию для получения пенсий и высокотехнологичной медпомощи.
31 января 2020, 13:13
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Ростовский облсуд отказался вернуть под домашний арест главу Минздрава
Ростовский областной суд сегодня отказался удовлетворить апелляционную жалобу прокурора и оставил без изменения решение не продлевать домашний арест главе регионального Минздрава Татьяне Быковской.
31 января 2020, 12:51
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Арест сити-менеджера Новочеркасска продлен на два месяца
Суд в Ростове-на-Дону продлил до 31 марта арест бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, который подозревается в получении крупной взятки на посту мэра Зверево.
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