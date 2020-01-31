ДТП с маршруткой в Волгограде. Кадр видео https://yandex.ru/search

31 января 2020, 12:32

Пассажиры маршрутки пострадали при ДТП в Волгограде

Шесть женщин получили травмы в результате автоаварии с пассажирской "Газелью" в Кировском районе Волгограда.

ДТП произошло сегодня утром на улице Кирова. Столкнулись маршрутное такси "Газель" и легковой автомобиль. От удара маршрутка съехала в кювет, сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили шесть женщин - пассажиров автомашины "Газель" (в возрасте от 21 года до 78 лет)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с автобусом в Волгоградской области 29 января. В результате аварии пострадали четыре человека.

Примечание:

"Осужденная за гибель пешеходов в Волгограде судья лишена статуса", "Три человека стали жертвами ДТП с бывшей главой Волжского", "Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом".

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