Пассажиры маршрутки пострадали при ДТП в Волгограде

31 января 2020, 12:32

Шесть женщин получили травмы в результате автоаварии с пассажирской "Газелью" в Кировском районе Волгограда.

ДТП произошло сегодня утром на улице Кирова. Столкнулись маршрутное такси "Газель" и легковой автомобиль. От удара маршрутка съехала в кювет, сообщило ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили шесть женщин - пассажиров автомашины "Газель" (в возрасте от 21 года до 78 лет)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с автобусом в Волгоградской области 29 января. В результате аварии пострадали четыре человека.