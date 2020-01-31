Суд обязал власти обеспечить питьевой водой учеников школ в Кизилюрте

31 января 2020, 09:11

Учащиеся семи школ в Кизилюрте не были обеспечены питьевой водой, заявила прокуратура, решив проблему через суд.

По данным ведомства, администрация города не выделяла деньги на воду надлежащего качества для учащихся семи образовательных учреждений. Прокуратура ходатайствовала в суде обязать мэрию и руководство школ обеспечить учеников водой в течение всего времени их пребывания в образовательных учреждениях.

"Судом требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время нарушения закона устранены, учащиеся в образовательных учреждениях обеспечены питьевой водой надлежащего качества", - сказано в сообщении, опубликованном 30 января на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" также писал о проблемах с водой в другом дагестанском городе. 14 января жители Кизляра начали обращаться к врачам с симптомами отравления. На 24 января были зарегистрированы 367 пострадавших, в том числе 195 детей. По данным прокуратуры Дагестана, отравление произошло после "некачественного устранения прорывов водопроводной линии". Городские улицы были обеззаражены с использованием спецтехники МЧС. Две школы, расположенные в районе предполагаемого очага инфекции, были временно закрыты на санитарную обработку. В мэрии пообещали, что реконструкция водопровода в Кизляре будет завершена из-за вспышки кишечной инфекции раньше планового срока.