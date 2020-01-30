Суд ужесточил приговор трем полицейским по делу о расстреле посетителей в кафе Калмыкии

30 января 2020, 23:01

Верховный суд Калмыкии пересмотрел дело бывших сотрудников полиции, обвиняемых в бездействии во время убийства в кафе двух местных жителей. Приговор в виде штрафа заменен на условный срок.

Суд установил, что 24 февраля 2018 года в кафе поселка Яшкуль, где находились трое полицейских, зашел с охотничьим ружьем местный житель и открыл стрельбу по посетителям.

Правоохранители были при исполнении, и у них было при себе табельное оружие, однако они не остановили вооруженного человека, приводит сегодня сообщение пресс-службы Верховного суда Калмыкии "Медиазона". Двое местных жителей были смертельно ранены, отмечается в сообщении.

Черноземельский районный суд признал сотрудников полиции виновными в халатности (часть 3 статьи 293 УК) и оштрафовал их на 60 тысяч рублей, однако Верховный суд пересмотрел приговор, информирует со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Суд переквалифицировал обвинение на статью о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), так как посчитал, что если бы силовики выполнили свое должностные обязанности, то "опасность дальнейшего развития конфликта, повлекшего наступление тяжких последствий, была бы предотвращена", сообщили в пресс-службе. Бывшие полицейские получили по два года лишения свободы условно, суд также лишил их на год права занимать должности в правоохранительных органах, отмечается в сообщении.

Отметим, санкции статьи о халатности предусматривают до семи лет лишения свободы, о злоупотреблении должностными полномочиями - до десяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 2019 года суд в Элисте вынес решение об аресте двух участковых полицейских, заподозренных в соучастии в убийстве местной жительницы. Подозреваемые дали признательные показания, заявило следствие.