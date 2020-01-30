Травля студентки после танца показала уязвимость положения девушек на Кавказе

30 января 2020, 05:10

Студентка во Владикавказе подверглась травле после публичного исполнения танца безосновательно и нуждается в поддержке, заявили феминистки Наталья Биттен и Лана Узарашвили. Принуждение девушки к извинениям со стороны "блюстителей морали" идет вразрез с кавказскими традициями, считает эксперт по гендерным вопросам Ирина Костерина. Травля студентки в соцсетях не имеет уголовной перспективы, отметил адвокат Муса Плиев.

"Кавказский узел" информировал, темнокожий слушатель дополнительных курсов университета и студентка владикавказского лицея публично попросили прощения за танец, который местные жители сочли неприличным. При этом полиция начала проверку жалобы девушки на угрозы. 29 января МВД Северной Осетии отчиталось, что полицейские провели профилактическую беседу с тремя молодыми людьми, которые записали на видео извинения девушки за танец. Мать студентки поблагодарила силовиков за защиту.

Видеозапись танца, за который извинились студенты, была опубликована 26 января в Instagram. На кадрах девушка танцует под музыку в окружении других студентов, ритмично двигая бедрами. Темнокожий парень, пристроившись к девушке, повторяет ее телодвижения. Другие молодые люди, глядя на это, одобрительно кричат и смеются, а девушки стыдливо прикрывают лица руками. На видео также периодически слышны аплодисменты, и видно, что несколько человек снимают танец. Местные журналисты осудили насильственные методы "борцов за нравственность" в республике. Преследовать студентку и ее партнера после извинений недопустимо, заявили представители общественных организаций "Стыр Ныхас" и "Ныфс".

Оснований для травли студентки во Владикавказе нет

Во владикавказской истории травли студентки отсутствуют какие бы то ни было основания, считает журналистка и феминистка Наталья Биттен.

"Главное, на мой взгляд, то, что для травли или угроз нет и не может быть никаких оснований. Это все должны быть наказуемые деяния. Люди, которым не нравятся танцы, имеют право их не исполнять и не смотреть. При этом никакого морального права осуждать за танцы других людей и тем более преследовать и требовать чего бы то ни было никто не имеет. И если находятся хейтеры и преследователи, они должны быть привлечены к ответственности", - сказала Биттен "Кавказскому узлу".

Девушке, подвергшейся травле, необходимо оказать поддержку, полагает она. "Жертве травли необходимо оказать моральную и психологическую поддержку. Я бы посоветовала ей обратиться на всероссийский телефон доверия для женщин, переживших насилие, или в кризисный центр "Китеж" в Подмосковье", - заключила активистка.

Если бы видео с танцем "не выложили в сеть, то ничего бы и не было. А сейчас происходит какой-то ужас. Обоих нашли и заставляют на камеру извиняться "перед всем осетинским народом", - считает блогер "Кавказского узла" Там, где тепло и сыро. Владикавказ Алана Цхурбаева. "Заставили по моде из Чечни извиняться на камеру. Какой кошмар... вот где настоящая цензура, диктат дегенератов", - отмечал он 26 января в своем посте "В осетинском обществе лицемерия еще на сто лет вперед".

Феминистское движение заинтересовалось историей с травлей владикавказской студентки

История с травлей девушки в Северной Осетии стала известна представителям феминистского движения в Москве, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница московского проекта Fem Talk Лана Узарашвили.

Вопрос о необходимости учета мнения консервативной общественности и его реакции на определенное поведение женщины следует отнести "к личной ответственности", полагает активистка.

"Я думаю, что тут вопрос личной ответственности. Удобнее учитывать местные особенности, знать это и не совершать лишних действий, но это никак не вызывает дискуссии. А когда женщины идут на этот шаг, то это провоцирует общество к рефлексии, и это смелые девушки, смелые акты. А по поводу универсальной оценки сказать не могу. Лично я не решаюсь на какие-то действия, которые бы все обсуждали. Но если у женщин есть на это ресурсы, достаточно смелости, то они могут это делать, и это неплохо для общества", - считает Узарашвили.

Говоря о самом танце и роли в нем второго участника, действия которого даже можно было истолковать как оскорбительные для девушки, активистка отметила, что роль парня уходит в этой истории на второй план, потому что "патриархальные нормы предписывают женщине роль искусительницы, которая провоцирует мужчин".

"Обычно интерпретация исходит из того, что женщина сама является импульсом к таким действиям, и она всегда виновата, а мужчина - он по природе полигамен, и для него это абсолютная биологическая необходимость так себя вести, а на женщину якобы накладывается такая ответственность... Способ перекладывания мужчинами ответственности в целях оправдать собственную слабость", - сказала она.

Журналистка Анна Кабисова и психолог Алена Рамонова 28 января инициировали флешмоб с хэштегом #я_не_идеальный_танцор, чтобы поддержать студентку, которая подверглась травле после публичного исполнения танца. Часть пользователей соцсети поддержали идею, противники флешмоба предложили не заострять внимание на инциденте. По состоянию на 05.10 мск 30 января к флешмобу присоединились не менее 25 пользователей Facebook.

Подвергшимся травле в Интернете следует защищать себя, сохраняя самообладание

Человеку, столкнувшемуся с личной травлей в Интернете после совершения каких-то действий, вызывающих обсуждение и осуждение, не всегда следует реагировать на такие вызовы в публичном пространстве, считает социальный психолог Наиля Бирарова.

"Когда мы отвечаем на подобные действия, мы понижаем себя до уровня человека, который оскорбляет, унижает. Если это невозможно, то внешне нужно противостоять, обязательно привлекать какие-то вышестоящие органы, если это дети, то привлекать родителей, полицию. Если не получается кого-то привлечь, то необходимо работать над собой, договариваться с собой и постараться, чтобы это не стало психологической травмой, потому что если психика не зрелая, не здравая и еще не сформировавшаяся, то скорее всего это отложится негативным моментом и в будущем [будет] служить неправильной адаптации, коммуникации с обществом", - сказала Бирарова "Кавказскому узлу".

В вопросе противостояния навязываемому чувству вины психолог рекомендует научиться "договариваться с собой".

"Это договоренности с собой, можно прибегнуть к внешней психологической помощи, просто не брать это на свой счет. Я обычно говорю себе, что я на свой счет ничего плохого не принимаю, кроме денег. Это сложно, особенно если это подросток или неуравновешенный человек. Все зависит от самого человека, его психотипа, и здесь не просто необходимо противостоять этому, это не война, здесь необходимо отстоять свои личные границы, донести до других людей, что со мной так нельзя: внешне проявлять какие-то действия, защищать себя, но внутренне проявлять самообладание. Когда мы действуем, исходя из эмоций - ничего хорошего из этого не получается, кроме паники, истерики и скандалов. Если человек умеет внутренне сохранять спокойствие, благородство, выдержку, то внешне он может абсолютно четко совершать правильные действия для своей защиты", - заявила Бирарова.

Принуждение к извинениям является странной практикой

Зачастую лица, берущие на себя функции "моральной полиции", действуют по собственной инициативе, не будучи уполномоченными обществом, и отстаивая, по их мнению, нарушенные традиции, сами становятся причиной их разрушения, считает программный координатор Фонда имени Генриха Белля, кандидат социологических наук, эксперт по гендерным вопросам на Северном Кавказе Ирина Костерина.

"С одной стороны понятно, что на Северном Кавказе более традиционная культура, там ценятся такие качества, как скромность, в том числе в поведении в публичных местах. Однако ничего принципиального эта девушка не нарушила, ни законы, ни регламенты. То, что все время вокруг таких ситуаций устраивается моральная паника, меня беспокоит больше. То, что девушке устроили реальные буллинг и шейминг в соцсетях и еще и стали угрожать, заставили извиняться - это странная практика. Кто уполномочил этих людей заставлять ее извиняться? Они представляют все северокавказское общество? Такого мандата им не давали. Потому всем "переживателям" про мораль и нравственность хорошо бы начинать с себя и думать о своем поведении, насколько они всегда и везде ведут себя безупречно", - сказала она.

По ее словам, в российском обществе имеется тенденция к увеличению в соцсетях числа групп "блюстителей морали".

"Есть специальный термин для людей, которые берут на себя функцию моральной полиции, - это термин "вигиланты". Например, фонд "Общественный вердикт" недавно провел большое исследование вигилантов в России, и количество таких людей и групп постоянно растет. Даже если взять популярный на Кавказе "Карфаген". Его блокировали, запрещали, но он перебрался в Telegram, и там это довольно большая группа. С одной стороны, кажется, что они тоже за мораль и нравственность, с другой стороны, они представляют угрозу для людей, когда выкладывают в соцсетях информацию о том, что кого-то надо наказать. Функцию наказания в государстве выполняет полиция, и есть специальные структуры и процедуры, как это должно делаться, и когда кто-то сам себя объявляет полицией и ведет себя, как хочет, и решает, кого можно наказывать, это опасное явление", - считает Костерина.

"Во многих кавказских культурах незнакомый мужчина не должен напрямую обращаться к женщине и делать ей замечание, а должен обратиться к мужчинам из ее семьи. Так что получается, блюстители местных традиций сами их нарушают", - заключила Костерина.

Извинения для Осетии не уникальны, но они не приобретали такого массового характера, как в Чечне, указал ранее "Кавказскому узлу" блогер из Владикавказа Алик Пухаев. Он отметил, что "борцы за нравственность" в Чечне поддерживаются властями, а в Северной Осетии этого нет. "Поборники морали" оказали давление на студентку за танец, тогда как серьезные преступления с нравственной окраской остаются без их внимания, указал североосетинский журналист Батраз Тигиев. Еще в 2010 году в Чечне, которая задала тренд "борьбы за нравственность", обстреливали из пейнтбольных ружей женщин, которые появлялись в общественных местах с непокрытой головой. Рамзан Кадыров обещал их наградить. Позднее на странице интернет-сообщества "Карфаген" стали размещать фото чеченок, иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Дела об угрозах в Сети являются бесперспективными

Управляющий партнер адвокатского бюро "Плиев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев называет дела об угрозах в Интернете практически бесперспективными в связи со сложностью доказать реальность их осуществления.

"Статья 119 УК РФ [Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью], если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, предусматривает наказание обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", - рассказал "Кавказскому узлу" адвокат.

Плиев не видит перспективы уголовного преследования лиц, высказывавших угрозы студентам в социальных сетях. "Угроза должна быть очевидной, то есть реальной. Запугивания, высказывания нельзя расценить как угрозу. Думаю, это бесперспективно", - заключил адвокат.

Практика принуждений к публичным извинениям распространилась из Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".