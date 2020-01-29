Активист смог приостановить закупку дорогих машин для волгоградских чиновников

29 января 2020, 19:45

Администрация Волгоградской области предъявила завышенные требования при закупке 10 автомобилей, пожаловался антимонопольщикам Координатор штаба Навального в Волгограде Евгений Кочегин. УФАС потребовало от чиновников обосновать необходимость потратить на обновление автопарка почти 20 миллионов рублей.

Информация о проведении электронного аукциона на поставку 10 легковых машин для администрации Волгоградской области появилась на сайте госзакупок 22 января. Согласно сообщению прием заявок завершается 31 января. Начальная, она же максимальная цена аукциона - 19,93 миллиона рублей.

Процедура заключения контракта приостановлена до рассмотрения жалобы по существу, говорится в ответе регионального управления Федеральной антимонопольной службы, направленном Кочегину 27 января (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Рассмотрение жалобы началось сегодня, сообщил Евгений Кочегин корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Кочегина, параметры, указанные чиновниками, говорят о том, что власти желают приобрести конкретную марку автомобиля - Toyota Camry Elegance Safety. Указанные в заявке габариты "никак не повлияют на эксплуатацию транспортных средств, но существенно ограничат конкуренцию при подаче заявок на аукцион", говорится в жалобе представителя регионального штаба Навального. Так, заказчик пожелал, чтобы сиденья в машине были обиты кожей, имелась аудио- и мультимедийная система. "Считаю эти требования избыточными, так как служебный автомобиль предназначен исключительно для перевозки сотрудников", - отметил заявитель в жалобе от 23 января, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Начальная цена - почти два миллиона за машину - говорит о том, что чиновники не хотят довольствоваться базовой комплектации этой и без того недешевой машины, указал Кочегин.

Автомобильный центр "Волга-град" предлагает на своем сайте Toyota Camry в комплектации Elegance Safety за 1,851 млн рублей, при этом комплектация Стандарт плюс обойдется уже на 195 тысяч дешевле. Toyota Camry комплектации Стандарт обошлась бы чиновникам в 1,473 млн рублей, следует из данных на сайте автоцентра. "Тойота центр Волгоградский" предлагает соответствующие комплектации автомобилей за 1,951, 1,756 и 1,573 млн рублей, говорится на сайте этого автоцентра.

Предположения о том, что заявка ориентирована именно на Toyota Camry, подтвердились, указал активист. "Сегодня в УФАС пришли три представителя исполнительной дирекции областной администрации и представитель комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок, они вяло отвечали на мои вопросы. Я узнал на комиссии, что все три поступившие предложения, заложенные в основу расчета – это Toyota Camry, ни одного аналога в расчете не было использовано. Под эту модель делали расчет цены. Если бы длина и ширина автомобилей была указаны на 100 мм, а высота на 20 миллиметров меньше, то было бы расширение конкуренции с одной по пяти марок автомобилей 2020 года выпуска, как прописано в условиях", - сказал Кочегин.

Он поспорил с чиновниками относительно конкретных параметров автомобиля, которые они задали. "Я обратил внимание, что обосновывая габариты, заказчик указал на то, что необходимо 4 пассажирских места и одно водительское. Я спросил, почему именно четыре, на что мне ответили, что часто приезжают делегации и нужно встречать людей, нужен запас мест. Я высказал мнение, что в таком случае нужно покупать автобус. Если взять какие-то базовые комплектации автомобилей класса В, то можно купить два таких автомобиля за миллион рублей - в таком случае будет шесть посадочных мест для пассажиров против четырех в варианте заказчика", - указал Кочегин.

Он выразил недоумение по поводу "начинки" салона. "Я также предъявлял претензии к обивке из кожи и спрашивал, почему нельзя купить чехлы, которые можно менять. На это мне заявили, что износостойкость изделий из кожи подтверждена многолетним опытом использования. Мы также обсудили необходимость мультимедиа. Я спросил: «Не будет ли аудиосистема с функцией подключения по блютузу отвлекать водителя от вождения, поскольку вы заботитесь о безопасности?» Аудиосистемы стоят сейчас практически везде, но не у каждой аудиосистемы есть блютуз-подключение, через которое, по сути, можно слушать музыку через телефон", - рассказал Евгений Кочегин.

Он также спросил, зачем чиновникам 12 дополнительных позиций по безопасности - в частности, система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу. "Они сказали, что им это очень нужно, чтобы уменьшить риск возникновения аварийной ситуации. Я спросил, все ли машины в областной администрации оснащены этой системой, на что получил отрицательный ответ", - сообщил Евгений Кочегин.

По словам Евгения Кочегина, представители исполнительной дирекции заявили о выходе из строя машин в автопарке администрации и необходимости их замены. Комиссия УФАС запросила у заказчика дополнительные документы для обоснования закупки. Рассмотрение жалобы продолжится 30 января.