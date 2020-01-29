Полиция нашла авторов ролика с извинениями владикавказской студентки

29 января 2020, 14:31

Сотрудники МВД Северной Осетии провели профилактическую беседу с тремя молодыми людьми, которые записали на видео извинения девушки за танец. Проверка их действий продолжается, отчиталась полиция. Мать студентки поблагодарила силовиков за защиту.

Как информировал "Кавказский узел", темнокожий слушатель дополнительных курсов университета и студентка владикавказского лицея публично попросили прощения за танец, который местные жители сочли неприличным. При этом полиция начала проверку жалобы девушки на угрозы. Местные журналисты осудили насильственные методы "борцов за нравственность" в регионе. Преследовать студентку и ее партнера после извинений недопустимо, заявили представители общественных организаций "Стыр Ныхас" и "Ныфс".

Журналистка Анна Кабисова и психолог Алена Рамонова инициировали флешмоб с хэштегом #я_не_идеальный_танцор, чтобы поддержать студентку, которая подверглась травле после публичного исполнения танца. Часть пользователей соцсети поддержали идею, противники флешмоба предложили не заострять внимание на инциденте. По состоянию на 14.31 мск 29 января к флешмобу присоединились не менее 25 пользователей Facebook.

"Обидчики девушки" были доставлены в отдел полиции на профилактическую беседу. "Молодым людям <...> разъяснили ответственность за неправомерное распространение изображения гражданина без его согласия <...>. В настоящее время в их отношении проводятся дальнейшие проверочные мероприятия", - отчиталось сегодня на своем сайте управление МВД по Северной Осетии. В чем состоит эта проверка, в сообщении не уточняется.

На видео, которое сопровождает публикацию, полицейские разговаривают с тремя молодыми людьми. "На меня написала заявление девушка за то, что мы приезжали ранее. За то, что мы сняли ее на видео", - поясняет один из них.

Кроме того, полицейские встретились с девушкой и ее родителями, заверив их, что защитят студентку от противоправных действий, сообщило МВД. Видеоролик полиции содержит аудиозапись, на которой мать студентки благодарит полицейских за то, что они "своевременно обратили внимание на угрозы и преследование и остановили это".

"Борцы за нравственность" не пользуются поддержкой властей Северной Осетии

Извинения для Осетии не уникальны, но они не приобретали такого массового характера, как в Чечне, указал ранее "Кавказскому узлу" блогер из Владикавказа Алик Пухаев. Он отметил, что "борцы за нравственность" в Чечне поддерживаются властями, а в Северной Осетии этого нет. "Поборники морали" оказали давление на студентку за танец, тогда как серьезные преступления с нравственной окраской оставляются без их внимания, указал североосетинский журналист Батраз Тигиев.

Еще в 2010 году в Чечне, которая задала тренд "борьбы за нравственность", обстреливали из пейнтбольных ружей женщин, которые появлялись в общественных местах с непокрытой головой. Рамзан Кадыров обещал их наградить. Позднее на странице интернет-сообщества "Карфаген" стали размещать фото чеченок, иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Практика принуждений к публичным извинениям распространилась из Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".