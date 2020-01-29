Следком озвучил мотив убийства депутата из Ростовской области Алабушева

29 января 2020, 10:56

На месте гибели депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги найдено тело мужчины, которого следствие считает их убийцей. Причиной преступления стали неприязненные отношения между подозреваемым и Алабушевым, предположили следователи.

Как писал "Кавказский узел", депутат Андрей Алабушев и его супруга были убиты в Зернограде. Их тела нашли в частном доме 28 января. Алабушев совмещал работу депутата с постом директора аграрного научного центра "Донской". Он доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук.

На месте происшествия следователи обнаружили тело 38-летнего мужчины, которого сочли убийцей Алабушевых. "По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью", - сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко. Мотивом преступления следствие считает "личные неприязненные отношения" между подозреваемым и депутатом.

В связи с большим общественным резонансом расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел, в Ростовскую область направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте областного управления ведомства.

Тело подозреваемого было найдено в доме Андрея Алабушева, это местный бизнесмен, уточнил источник в правоохранительных органах. Перед тем как покончить с собой, он разрубил головы своих жертв. Дом, где остались лежать три тела, был заперт изнутри, передал информацию источника "Регион onlinе".

Андрей Алабушев всю жизнь посвятил сельскохозяйственной науке, последние 20 лет он возглавлял институт зерновых культур, отметил председатель комитета регионального парламента по аграрной политике Вячеслав Василенко. "Он выстроил целую научную селекционную школу в семеноводстве… Смог сохранить традиции, и теперь там много молодых ученых, большой потенциал", - привело слова Василенко РИА "Новости".

Выборы депутата, который займет место Алабушева в Законодательном собрании Ростовской области, пройдут 13 сентября. "Согласно законодательству, мандат будет свободным до выборов", - процитировал представителя областного избиркома ТАСС. 13 сентября, в единый день голосования, в Ростовской области пройдут выборы губернатора и ряд муниципальных выборов.