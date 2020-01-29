Политологи в Тбилиси оценили ущерб для властей от возможного визита Лаврова

29 января 2020, 08:05

Президент Саломе Зурабишвили согласилась принять российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым в мае этого года на мероприятиях Совета Европы в Грузии. Власти вынуждены соблюдать регламент Совета Европы, но это нанесет им ущерб в глазах избирателей в преддверии выборов в парламент, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

"Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю намерена переступить собственное законодательство, запрещающее въезд в страну людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации", – цитирует слова Саломе Зурабишвили агентство "Грузия Онлайн" в публикации от 28 января.

Визит Лаврова грозит протестами

Если Лавров прибудет в Грузию, это вызовет такие же волнения, как приезд депутата Сергея Гаврилова в июне 2019 года, считает представитель оппозиционной "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламенской ассамблее православия (МАП) летом 2019 года. Местную оппозицию возмутило то, что российский депутат сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке. После этого в Тбилиси начались массовые протесты.

"Ни одна политическая партия тогда не сможет контролировать народ. Люди в прошлом году самоорганизовались. И представители политических партий уже не могли на них повлиять. Так и на этот раз существует опасность подобного столкновения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лаша Чхартишвили.

Профессор экономики Георгий Хухашвили считает, что визит российской делегации вполне возможен, и Грузии - члену ПАСЕ некуда деваться. Однако если в составе делегации будет Сергей Лавров, это приведет к негативным последствиям.

"Это вариант еще более опасный, чем приезд Гаврилова, потому что Лавров – тот человек, который проводит российскую политику, а между странами существуют системные проблемы, которые являются следствием этой политики – это проблема оккупации грузинских территорий", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Хухашвили.

После распада СССР и преобразования Грузинской ССР в современную Грузию, в результате ряда вооружённых конфликтов образовалось два неподконтрольных Тбилиси государства – Абхазия и Южная Осетия. Россия признала их независимость, в то время как Грузия считает их оккупированными территориями.

Тем не менее, по мнению Хухашвили, приезд российской делегации как с Лавровым, так и без него, если и не приведет к всплеску протестов на улицах, то точно вызовет рост негативного отношения к власти со стороны общества.

"Общество, конечно, воспримет это негативно", – отметил Хухашвили.

По мнению политолога, профессора Международного Черноморского университета Ники Читадзе, визит российских делегаций в Грузию однозначно будет воспринят негативно.

"Лавров известен своими радикальными идеями в отношении Грузии... И в беседе с Кондолизой Райс говорил о том, что Михаил Саакашвили должен уйти в отставку и всячески старался оправдать действия России против Грузии", – сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Ника Читадзе отметил, что Грузия вполне могла бы уклониться от необходимости принимать российских дипломатов.

“ПАСЕ сама не должна была нарушать свой устав и возвращать право голоса России", – сказал он.

Весной 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия в ответ прекратила участвовать в заседаниях ПАСЕ, а с лета 2017 года – платить ежегодный взнос порядка 30 миллионов евро. Летом 2019 года ПАСЕ приняла поправки в регламент, которые дают России возможность вернуться в организацию.

Политолог Гела Васадзе считает, что визит Лаврова не состоится. "Совещание ПАСЕ в Грузии – не того ранга мероприятие, которое требует личного присутствия главы МИД", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Васадзе.

Обсуждение возможного визита Лаврова напомнило о претензиях конгрессменов США к властям Грузии

Политологи считают, что инициативу Зурабишвили следует рассматривать в связке с письмами конгрессменов США о недовольстве курсом грузинского правительства и ответной реакцией на них со стороны Грузинской мечты.

"Понятно, что "Грузинская мечта" потеряла политические ориентиры. Они сейчас затеяли некую торговлю", – отметил Хухашвили.

Ника Читадзе не исключил, что для сохранения власти "Грузинская мечта" пытается повернуться в сторону России. Прежде всего он указывает на то, что Грузия стала более зависимой от российского импорта и что товарооборот в 2019 году составил миллиард долларов, а доля экспорта в Россию составляет 13 процентов от общенационального экспорта по всем странам.

"Когда Путин говорит, что не будет вводить в Грузию войска, то он это делает не из уважения к грузинскому народу, а потому что экономическими рычагами и другими инструментами "мягкой силы" усиливает свое влияние",– сказал Читадзе.

По мнению Ники Читадзе, решение принять российскую делегацию на фоне недовольства конгрессменами США может повлиять на исход выборов в парламент в 2020 году.

"Это не самое умное мышление. Они ("власти) потеряют голоса избирателей", – считает Ника Читадзе.

Политологи считают, что на сегодняшний день в Грузии большинство населения поддерживает устремление в ЕС и НАТО. Однако, остается и часть населения, которая поддерживает пророссийские силы – например, "Альянс Патриотов", который собрал многочисленный митинг перед посольством США 26 декабря. На этом митинге звучали требования прекратить деятельность Национального Демократического Института и Международного Республиканского Института на территории Грузии.

"Доля таких пророссийских слоев растет, но если конвертировать их в избирателей, то это не более 11 процентов", – подчеркнул Георгий Хухашвили.