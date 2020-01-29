29 января 2020, 08:05
Политологи в Тбилиси оценили ущерб для властей от возможного визита Лаврова
Президент Саломе Зурабишвили согласилась принять российскую делегацию во главе с Сергеем Лавровым в мае этого года на мероприятиях Совета Европы в Грузии. Власти вынуждены соблюдать регламент Совета Европы, но это нанесет им ущерб в глазах избирателей в преддверии выборов в парламент, полагают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
"Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю намерена переступить собственное законодательство, запрещающее въезд в страну людям, которые посещали оккупированные территории без разрешения грузинской стороны и которые взъезжали на эти территории не со стороны Грузии. А это правило относится ко многим членам российской делегации", – цитирует слова Саломе Зурабишвили агентство "Грузия Онлайн" в публикации от 28 января.
Визит Лаврова грозит протестами
Если Лавров прибудет в Грузию, это вызовет такие же волнения, как приезд депутата Сергея Гаврилова в июне 2019 года, считает представитель оппозиционной "Лейбористской партии Грузии" Лаша Чхартишвили.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов возглавлял российскую делегацию на проходившей в Тбилиси Межпарламенской ассамблее православия (МАП) летом 2019 года. Местную оппозицию возмутило то, что российский депутат сел в кресло главы парламента и разговаривал на русском языке. После этого в Тбилиси начались массовые протесты.
"Ни одна политическая партия тогда не сможет контролировать народ. Люди в прошлом году самоорганизовались. И представители политических партий уже не могли на них повлиять. Так и на этот раз существует опасность подобного столкновения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лаша Чхартишвили.
Профессор экономики Георгий Хухашвили считает, что визит российской делегации вполне возможен, и Грузии - члену ПАСЕ некуда деваться. Однако если в составе делегации будет Сергей Лавров, это приведет к негативным последствиям.
"Это вариант еще более опасный, чем приезд Гаврилова, потому что Лавров – тот человек, который проводит российскую политику, а между странами существуют системные проблемы, которые являются следствием этой политики – это проблема оккупации грузинских территорий", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Хухашвили.
После распада СССР и преобразования Грузинской ССР в современную Грузию, в результате ряда вооружённых конфликтов образовалось два неподконтрольных Тбилиси государства – Абхазия и Южная Осетия. Россия признала их независимость, в то время как Грузия считает их оккупированными территориями.
Тем не менее, по мнению Хухашвили, приезд российской делегации как с Лавровым, так и без него, если и не приведет к всплеску протестов на улицах, то точно вызовет рост негативного отношения к власти со стороны общества.
"Общество, конечно, воспримет это негативно", – отметил Хухашвили.
По мнению политолога, профессора Международного Черноморского университета Ники Читадзе, визит российских делегаций в Грузию однозначно будет воспринят негативно.
"Лавров известен своими радикальными идеями в отношении Грузии... И в беседе с Кондолизой Райс говорил о том, что Михаил Саакашвили должен уйти в отставку и всячески старался оправдать действия России против Грузии", – сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".
Ника Читадзе отметил, что Грузия вполне могла бы уклониться от необходимости принимать российских дипломатов.
“ПАСЕ сама не должна была нарушать свой устав и возвращать право голоса России", – сказал он.
Весной 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия в ответ прекратила участвовать в заседаниях ПАСЕ, а с лета 2017 года – платить ежегодный взнос порядка 30 миллионов евро. Летом 2019 года ПАСЕ приняла поправки в регламент, которые дают России возможность вернуться в организацию.
Политолог Гела Васадзе считает, что визит Лаврова не состоится. "Совещание ПАСЕ в Грузии – не того ранга мероприятие, которое требует личного присутствия главы МИД", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Васадзе.
Обсуждение возможного визита Лаврова напомнило о претензиях конгрессменов США к властям Грузии
Политологи считают, что инициативу Зурабишвили следует рассматривать в связке с письмами конгрессменов США о недовольстве курсом грузинского правительства и ответной реакцией на них со стороны Грузинской мечты.
"Понятно, что "Грузинская мечта" потеряла политические ориентиры. Они сейчас затеяли некую торговлю", – отметил Хухашвили.
Ника Читадзе не исключил, что для сохранения власти "Грузинская мечта" пытается повернуться в сторону России. Прежде всего он указывает на то, что Грузия стала более зависимой от российского импорта и что товарооборот в 2019 году составил миллиард долларов, а доля экспорта в Россию составляет 13 процентов от общенационального экспорта по всем странам.
"Когда Путин говорит, что не будет вводить в Грузию войска, то он это делает не из уважения к грузинскому народу, а потому что экономическими рычагами и другими инструментами "мягкой силы" усиливает свое влияние",– сказал Читадзе.
По мнению Ники Читадзе, решение принять российскую делегацию на фоне недовольства конгрессменами США может повлиять на исход выборов в парламент в 2020 году.
"Это не самое умное мышление. Они ("власти) потеряют голоса избирателей", – считает Ника Читадзе.
Политологи считают, что на сегодняшний день в Грузии большинство населения поддерживает устремление в ЕС и НАТО. Однако, остается и часть населения, которая поддерживает пророссийские силы – например, "Альянс Патриотов", который собрал многочисленный митинг перед посольством США 26 декабря. На этом митинге звучали требования прекратить деятельность Национального Демократического Института и Международного Республиканского Института на территории Грузии.
"Доля таких пророссийских слоев растет, но если конвертировать их в избирателей, то это не более 11 процентов", – подчеркнул Георгий Хухашвили.
Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"