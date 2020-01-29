Ростовский облсуд смягчил приговор полицейскому по делу о взятке

29 января 2020, 02:39

Ростовский областной суд изменил с реального срока на условный приговор сотруднику полиции, осужденному ранее на 3 года колонии по делу о получении взятки. Защита намерена добиваться полного оправдания, сообщил адвокат.

По версии обвинения, 4 февраля 2018 года в Каменске-Шахтинском старший инспектор взвода спецбатальона ГИБДД Евгений Стрельцов остановил автомобиль с заместителем директора городского рынка "с признаками возможного нахождения в состоянии опьянения", однако не составил на него протокол, а потребовал от водителя взятку, которую тот согласился передать в тот же день. 14 октября 2019 года Каменский райсуд приговорил Стрельцова к трем годам колонии общего режима и двухлетнему запрету занимать должности в полиции.

Защита обжаловала приговор. В своей жалобе защита Стрельцова сослалась на показания водителя, который на следствии рассказал, что он был трезвым, однако разозлившись на остановивших его полицейских, записал разговор со Стрельцовым на диктофон с целью их "проучить" и передал сотрудникам ФСБ аудиозапись и фотографии имевшихся у него денег. Адвокат Ольга Селихова также отметила, что согласно лингвистической экспертизе в разговоре Стрельцова отсутствовало побуждение к передаче взятки.

В итоге, коллегия по уголовным делам Ростовского облсуда также признала Стрельцова виновным, однако изменила приговор с трех лет колонии на два года условно, передает корреспондент "Кавказского узла".

Полицейского должны выпустить из следственного изолятора, защита намерена подать кассационную жалобу для полного оправдания Стрельцова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ольга Селихова.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2019 года бывшие полицейские в Каменске-Шахтинском получили по семь лет лишения свободы по делу о получении взятки за покровительство предпринимателю. 12 ноября 2019 года Ростовский облсуд утвердил им приговор.