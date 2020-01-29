29 января 2020, 02:39

Ростовский облсуд смягчил приговор полицейскому по делу о взятке

Ростовский областной суд изменил с реального срока на условный приговор сотруднику полиции, осужденному ранее на 3 года колонии по делу о получении взятки. Защита намерена добиваться полного оправдания, сообщил адвокат.

По версии обвинения, 4 февраля 2018 года в Каменске-Шахтинском старший инспектор взвода спецбатальона ГИБДД Евгений Стрельцов остановил автомобиль с заместителем директора городского рынка "с признаками возможного нахождения в состоянии опьянения", однако не составил на него протокол, а потребовал от водителя взятку, которую тот согласился передать в тот же день. 14 октября 2019 года Каменский райсуд приговорил Стрельцова к трем годам колонии общего режима и двухлетнему запрету занимать должности в полиции.

Защита обжаловала приговор. В своей жалобе защита Стрельцова сослалась на показания водителя, который на следствии рассказал, что он был трезвым, однако разозлившись на остановивших его полицейских, записал разговор со Стрельцовым на диктофон с целью их "проучить" и передал сотрудникам ФСБ аудиозапись и фотографии имевшихся у него денег. Адвокат Ольга Селихова также отметила, что согласно лингвистической экспертизе в разговоре Стрельцова отсутствовало побуждение к передаче взятки.

В итоге, коллегия по уголовным делам Ростовского облсуда также признала Стрельцова виновным, однако изменила приговор с трех лет колонии на два года условно, передает корреспондент "Кавказского узла".

Полицейского должны выпустить из следственного изолятора, защита намерена подать кассационную жалобу для полного оправдания Стрельцова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ольга Селихова.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2019 года бывшие полицейские в Каменске-Шахтинском получили по семь лет лишения свободы по делу о получении взятки за покровительство предпринимателю. 12 ноября 2019 года Ростовский облсуд утвердил им приговор.

Примечание:

"Ростовский суд смягчил приговор полицейскому за прикрытие игорного бизнеса", "Суд отказался ужесточить наказание ростовским налоговикам", "Адвокат в Ростове-на-Дону помещена под домашний арест по делу о взятке"

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 января 2020, 02:45

  • Суд в Сочи решил провести процесс врача Юлии Фрелих в закрытом режиме

    Судья Лазаревского районного суда Сочи удовлетворил ходатайство прокурора о проведении заседаний суда по иску врача Юлии Фрелих в закрытом режиме, мотивируя решение защитой медицинской тайны. Адвокаты и руководитель регионального отделения независимого профсоюза "Альянс врачей" отрицают, что Фрелих разглашала медицинскую тайну.

29 января 2020, 01:44

  • Валерию Карданову стало плохо во время заседания суда

    Бывшему главе "Кабардино-Балкарской топливной компании" "Роснефти" Валерию Карданову стало плохо во время рассмотрения его апелляционной жалобы на продление меры пресечения. Врач диагностировал у него гипертонический криз.

29 января 2020, 00:45

29 января 2020, 00:25

  • 1 Жители Чечни рассказали в ПАСЕ о пытках и похищении людей

    Три жителя Чечни выступили на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы с личными историями о нарушении прав человека в республике. В Чечне сформировался тоталитарный режим, заявил в ПАСЕ член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

28 января 2020, 23:34

  • Защита сочла новое дело против Дымовского уловкой следствия

    Бывший майор МВД Алексей Дымовский обвинен в призывах к экстремизму за слова о Владимире Путине. Следствие прибегло к политическим обвинениям, чтобы спасти разваливающееся дело о хранении взрывчатки, заявил адвокат. Супруга Дымовского рассказала о его жалобах на условия в СИЗО Новороссийска.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи