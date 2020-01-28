Жители почти 100 домов в Ростове-на-Дону остались без отопления

28 января 2020, 16:14

Авария на трубопроводе привела к отключению от тепла 98 жилых домов и 12 социальных объектов. Это по меньшей мере пятая такая авария в центре Ростова-на-Дону за последние две недели.

Как писал "Кавказский узел", 17 января из-за аварии в Ростове-на-Дону без тепла оставались 34 многоквартирных дома и шесть социальных объектов.

Сегодня ремонтники отключили от тепла 98 жилых домов и 12 социальных объектов на четырех улицах города. Причиной стала утечка на теплотрассе. "После завершения <...> работ <...> жилищные организации приступят к проверке параметров теплоносителя во внутридомовых сетях жилых домов, регулировке систем отопления, устранению завоздушенностей", - сообщила сегодня городская администрация на своем сайте.

Дома были отключены от отопления в 10.05 мск, работы планируется завершить сегодня до 22.00 мск, отчиталась на своем сайте компания "Ростовские тепловые сети", которая занимается ремонтом трассы.

Это не первая крупная авария на теплотрассе в Ростове-на-Дону за последний месяц. Так, 24 января в центре города произошло сразу два прорыва трубы, еще один случился 23 января, говорится в сегодняшней публикации на сайте "Большой Ростов". Большая часть аварий происходит в центральной части города, где коммуникации более ветхие, сообщил сегодня "Блокнот - Ростов-на-Дону".

Параллельно в Ростове-на-Дону сегодня произошла и авария на водопроводе. После прорыва трубы на улице Малиновского без питьевой воды остались 600 человек, проинформировала Rostov gazeta.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ростове-на-Дону +7 градусов тепла. В ночь на 29 января похолодает до -1. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.