Скорая помощь в Армении. Фото пресс-службы МЧС Армении

28 января 2020, 11:51

Девять человек отравились угарным газом в ресторане в Армении

Пострадавшие от отравления угарным газом в ресторанном комплексе города Чамбарак Гегаркуникской области Армении госпитализированы. Их состояние врачи назвали удовлетворительным.

Инцидент произошел поздно вечером 27 января. "На пульт дежурного службы спасения 911 поступило сообщение, что из зала торжеств города Чамбарак в местный медцентр с признаками отравления угарным газом доставлены девять человек", - сообщило сегодня МЧС Армении.

По данным ведомства, среди пострадавших - 14-летняя девочка. "Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное", - цитирует сообщение МЧС "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года шесть человек отравились угарным газом в Армении. В больницу села Дарбник были доставлены пятеро детей и один взрослый.

Примечание:

"Пять человек отравились газом в Дагестане", "Пять человек стали жертвами отравления газом в Кабардино-Балкарии", "Девять жителей Армении госпитализированы с отравлением газом".

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