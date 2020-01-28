Пользователи соцсети сочли показной акцию с раздачей продуктов малоимущим в Чечне

28 января 2020, 05:03

Фонд имени Кадырова провел масштабную благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов малоимущим в Чечне. Получившие помощь жители рассказали, что набор состоял из хлеба, тушки курицы и пакетов кукурузных палочек для детей. Малоимущие в разных уголках республики лишены даже такой помощи, указали пользователи Instagram.

Официальная информация об источниках финансирования на сайте фонда имени Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дают спонсоры. Среди них Рамзан Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

В городах и районах Чечни прошла раздача 10 тысяч продуктовых наборов и 50 тысяч пакетов кукурузных палочек. Кроме того, детям-сиротам и остро нуждающимся семьям было роздано мясо 20 бычков. Акция проходила 25 января, помощь получили малоимущие жители Грозного, Гудермеса, Аргуна, Урус-Мартана, Шатойского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Наурского районов. Продуктовые наборы выделялись муниципалитетам в зависимости от числа нуждающихся в помощи людей, сообщил 27 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата главы и правительства Чечни.

Репортаж о раздаче продуктовой помощи малоимущим семьям с выражением благодарности получателями размещен 26 января в Instagram "Грозный ТВ". По данным на 04.30 мск 28 января, видео собрало 2098 "лайков" и 31 комментарий пользователей. Некоторые комментаторы раскритиковали избирательный подход к выдаче помощи малоимущим.

"У меня семеро детей, девочка-инвалид, я никогда не видела ничего этого. Может, кому-то везет", - написала пользователь с ником "larisamukueva". "У меня тоже дома два больных человека, но мы не получаем эту поддержку, у меня свекровь болеет уже пятый год и муж-инвалид, на мине подорвался", - отмечает пользователь "blrjaht".

"В Наурском районе есть малоимущие, которые не получают эту помощь, получают те, кто работает в структурах... им, видимо, положено, они действительно нуждаются... Жаль людей, которым положена эта помощь и не получают её", - указывает "ma.ta1080". "А в Ножай-Юртовском районе бывает такое?" - задается вопросом пользователь "_oblaco_".

"Никогда не получали... Мы сироты... малоимущие... но такую помощь вижу только на экране", - отмечает "otmmri".

Некоторые пользователи соцсети раскритиковали выдачу помощи в ночное время. "Ночью раздавать: кто-то сможет, а кому-то никак не прийти ночью. Те, кто помогает, подумайте о том, что есть люди, которые нуждаются в вашей помощи, но вы их отвергаете своим неправильным режимом раздачи", - пишет "isadelaisaeva". "В поселке Кирова почему-то привозили ночью на адрес, утром уже ничего нет, все забирают и в три, и в четыре утра. А кто один с детьми, как должен идти ночью за помощью?" - недоумевает "madaeva62".

Жители Чечни поделились впечатлениями от наборов с эмблемой фонда

Местные жители рассказали о составе продуктовых наборов, полученных в рамках акции фонда Кадырова.

"Продуктовые наборы, насколько я знаю, собирают на складе в Новогрозном (Гудермесский район) и развозят по городам и селам, а на месте их раздают уже работники администраций при участии духовенства. В этот раз помощь нам завезли домой. Как обычно, в пакете с эмблемой фонда Кадырова были хлеб, курица и пакетики кукурузных палочек для детей. Приготовила для домашних жижиг-галнаш [традиционное чеченское блюдо, галушки с мясом] из этой курицы. Какая-никакая, а помощь", - рассказала "Кавказскому узлу" жительница Грозненского района Малика.

"Две булки хлеба, тушка курицы. Это то, что нам на днях выдали. У кого есть дети, тем еще пакетики с кукурузными палочками полагались, смотря сколько детей. Говорят еще, что мясо бычков было роздано то ли сиротам, то ли еще кому. Я его не видела, знакомые тоже не получали, хотя среди них есть и остро нуждающиеся в помощи люди", - сообщила жительница Гудермеса Раиса "Кавказскому узлу".

Некоторые жители раскритиковали содержание продуктового набора. "В последнее время при выделении продуктовой помощи от властей стали выделять пакетики кукурузных палочек детям. Не знаю, кто до этого додумался, и какой с этого толк. Разве что звучит очень громко – "50 тысяч пакетов кукурузных палочек для детей". Ну, попьет ребенок один раз чай с этими палочками и все. 10-20 рублей пакет палочек стоит. Если ребенок попросит, любой родитель, какой бы он малоимущий ни был, ему это купит. Вот мясо позволить себе покупать могут далеко не все, это правда", - сказал грозненец Сахиб "Кавказскому узлу".

"Я не знаю, зачем стали выдавать эти кукурузные палочки для детей. Мои домашние их особо не любят, больше мороженого просят или напитков. Но раз дают, не отказываемся", - сказала по этому поводу жительница столицы Мадина.

При этом есть жители, которые числятся в списках малоимущих, однако о благотворительной акции узнают лишь из телерепортажей на местном телевидении.

"Я уже лет 10 как состою в списках малоимущих, одна воспитываю детей, муж умер, живем на пенсию. Время от времени нам выдают что-то из продуктов, но в большинстве случаев о том, что была очередная такая акция, мы узнаем из репортажей на телевидении. Вот и накануне [26 января] сообщили, что раздали 10 тысяч продуктовых наборов и 50 тысяч пакетиков с кукурузными палочками детям. Мы этого не видели. Кому и куда это все роздано, пусть останется на совести тех, кто отвечает за раздачу", - заявила "Кавказскому узлу" жительница чеченской столицы Асет.

"Понятно, что Рамзан [Кадыров] или руководство фонда не может контролировать всех и каждого, кто отвечает за раздачу помощи нуждающимся... Кому и куда уходит часть этих продуктов, можно только гадать. Получают помощь далеко не все нуждающиеся, это надо признать", - считает грозненка Лиза.

Фонд имени Ахмата Кадырова создан в 2004 году, его возглавляет вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а глава Чечни Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета.